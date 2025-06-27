為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南天文嘉年華明開跑 攝影展、講座、市集......活動多

    南瀛天文館主辦的「台南天文嘉年華」將於28日開幕，包括舞台表演與天文闖關活動等。（記者劉婉君攝）

    南瀛天文館主辦的「台南天文嘉年華」將於28日開幕，包括舞台表演與天文闖關活動等。（記者劉婉君攝）

    2025/06/27 15:59

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南天文嘉年華系列活動，將於明（28）日開跑，「南瀛仲夏摘星趣」率先在南瀛天文館開幕，有星景攝影展、天文知識探險家科學講座等，還有集結在地小農、社區組織及跨域博物館的「摘星市集」，以及串聯6大館舍的「時空探險王」，讓民眾在探索天文的同時，也能體驗台南多元的文化資源與博物館魅力。

    台南天文嘉年華每年吸引許多民眾參加，活動於明天上午9時30分開幕，除了舞台區有氣球秀及魔術秀等表演之外，並有兼具趣味與學習的闖關活動，摘星市集則有30個特色攤位，打造結合美食、手作、農產與天文科普的星光盛會。

    7、8月還有火星基地實驗室DIY、戲說天文、星際先鋒、天文知識探險家等活動。

    另外，受到天文迷注目的英仙座流星雨，將於8月12日報到，當晚將有天文講座與星空導覽及望遠鏡觀測；9月8日則有月全食觀測活動。

    館方今年也推出「時空探險王」任務集章，串聯台南市立博物館、山上花園水道博物館、兒童科學館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區等特色博物館，民眾只要持活動專屬集章護照至6個館舍完成任務蓋章，即可獲得抽獎資格，獎品包含Nintendo Switch 2、iPad等多項好禮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播