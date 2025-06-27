台南天文嘉年華明開跑 攝影展、講座、市集......活動多

南瀛天文館主辦的「台南天文嘉年華」將於28日開幕，包括舞台表演與天文闖關活動等。（記者劉婉君攝）

2025/06/27 15:59

〔記者劉婉君／台南報導〕台南天文嘉年華系列活動，將於明（28）日開跑，「南瀛仲夏摘星趣」率先在南瀛天文館開幕，有星景攝影展、天文知識探險家科學講座等，還有集結在地小農、社區組織及跨域博物館的「摘星市集」，以及串聯6大館舍的「時空探險王」，讓民眾在探索天文的同時，也能體驗台南多元的文化資源與博物館魅力。

台南天文嘉年華每年吸引許多民眾參加，活動於明天上午9時30分開幕，除了舞台區有氣球秀及魔術秀等表演之外，並有兼具趣味與學習的闖關活動，摘星市集則有30個特色攤位，打造結合美食、手作、農產與天文科普的星光盛會。

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7、8月還有火星基地實驗室DIY、戲說天文、星際先鋒、天文知識探險家等活動。

另外，受到天文迷注目的英仙座流星雨，將於8月12日報到，當晚將有天文講座與星空導覽及望遠鏡觀測；9月8日則有月全食觀測活動。

館方今年也推出「時空探險王」任務集章，串聯台南市立博物館、山上花園水道博物館、兒童科學館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區等特色博物館，民眾只要持活動專屬集章護照至6個館舍完成任務蓋章，即可獲得抽獎資格，獎品包含Nintendo Switch 2、iPad等多項好禮。

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