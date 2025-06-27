「浮球百人聚繪」 7/20野柳地質公園登場

2025野柳浮球聚繪活動，7月20日下午登場，即日起受理報名。圖為懸掛的成品。（資料照）

2025/06/27 15:43

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市野柳地質公園將於7月20日（週日）13時30分至15時30分舉辦「2025浮球百人聚繪」，透過闖關及浮球彩繪，讓民眾不僅了解野柳的特殊地質景觀，同時完成海廢藝術裝置藝術，潛移默化海洋永續、環保資源再生等觀念，限額150人，非常適合親子、家庭報名參加。有興趣的民眾請至野柳地質公園官網報名，或電洽野柳地質公園（02）2492-2016企劃部。

野柳地質公園因波浪侵蝕、岩石風化及地殼運動等作用，造就了海蝕洞溝、燭狀石、蕈狀岩、豆腐岩、壺穴等特殊景觀，其中，女王頭、仙女鞋、燭台石等更是聞名國際的地質景觀。園區將於7月20日舉辦「浮球百人聚繪」年度活動，這不只是一個集體創作，更是一場寓教於樂的永續活動。

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「2025浮球百人聚繪」活動採預約報名制，即日起開放民眾報名，每組1到4人，限額35組；另外開放5組現場報名，活動費用為每人150元（不含門票，需另購門票入場），5歲以下及當天6歲生日（2019年7月20日<含>後出生者）孩童可免費參加，相關訊息請至野柳地質公園官網查詢，或電洽野柳地質公園（02）2492-2016企劃部。

2025野柳浮球聚繪活動，7月20日下午登場，即日起受理報名。（圖為野柳地質公園提供）

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