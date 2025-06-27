為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「浮球百人聚繪」 7/20野柳地質公園登場

    2025野柳浮球聚繪活動，7月20日下午登場，即日起受理報名。圖為懸掛的成品。（資料照）

    2025野柳浮球聚繪活動，7月20日下午登場，即日起受理報名。圖為懸掛的成品。（資料照）

    2025/06/27 15:43

    〔記者俞肇福／新北報導〕新北市野柳地質公園將於7月20日（週日）13時30分至15時30分舉辦「2025浮球百人聚繪」，透過闖關及浮球彩繪，讓民眾不僅了解野柳的特殊地質景觀，同時完成海廢藝術裝置藝術，潛移默化海洋永續、環保資源再生等觀念，限額150人，非常適合親子、家庭報名參加。有興趣的民眾請至野柳地質公園官網報名，或電洽野柳地質公園（02）2492-2016企劃部。

    野柳地質公園因波浪侵蝕、岩石風化及地殼運動等作用，造就了海蝕洞溝、燭狀石、蕈狀岩、豆腐岩、壺穴等特殊景觀，其中，女王頭、仙女鞋、燭台石等更是聞名國際的地質景觀。園區將於7月20日舉辦「浮球百人聚繪」年度活動，這不只是一個集體創作，更是一場寓教於樂的永續活動。

    「2025浮球百人聚繪」活動採預約報名制，即日起開放民眾報名，每組1到4人，限額35組；另外開放5組現場報名，活動費用為每人150元（不含門票，需另購門票入場），5歲以下及當天6歲生日（2019年7月20日<含>後出生者）孩童可免費參加，相關訊息請至野柳地質公園官網查詢，或電洽野柳地質公園（02）2492-2016企劃部。

    2025野柳浮球聚繪活動，7月20日下午登場，即日起受理報名。（圖為野柳地質公園提供）

    2025野柳浮球聚繪活動，7月20日下午登場，即日起受理報名。（圖為野柳地質公園提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播