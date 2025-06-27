「一通電話，服務就到」 北市里長蘇宏仁服務50年獲表揚

中正區幸福里長蘇宏仁服務五十年，「一通電話，服務就到」是他的正字標記。（記者董冠怡攝）

2025/06/27 16:12

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市303位民政團隊資深及績優人員，今於松山區民生社區中心受獎。中正區幸福里長蘇宏仁服務五十年，「一通電話，服務就到」是他的正字標記，耳聰目明的他接受訪問時表示，做好該做的事，很開心得獎！

台北市共有456名里長、9291名鄰長；今天有303人獲獎，包含里長55人、鄰長112人、戶政32人、區政104人。

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「一通電話，服務就到！」85歲的蘇宏仁出身「里長世家」，從年輕時就跟在里長父親身邊幫忙，岳丈也是里長（日治時期的保正），長期耳濡目染與習慣成自然，加上里民支持，服務至少已六十年。對於得獎，他謙虛地說，就是做好里長的份內事，像是居民常反映的水溝不通、公園蚊子多得聯絡清潔隊消毒，或是登高一呼協助高齡長者整理家務，以及里內有多處中央政府機關，遇到陳抗需要溝通協調，降低對里民的影響等，「非常平凡」。

民政局說明，蘇宏仁是這次表揚名單中，服務年資最資深的里長，不僅致力於里內環境改造，協助推動青島國宅、華山二期國宅等改建，打造齊東街歷史街區，深獲地方好評。蘇表示，謝謝全體里民的支持，讓他能有機會幹了這麼久，自己年紀大了，應該做到這一屆任期結束就會卸任，身兼宮廟董事的他，之後規劃去宮廟幫忙。

士林區三玉里76歲鄰長許張銀豆獲獎指出，很開心也很難得，要能服務四十年，很不簡單。她見證了在地從荒蕪到如今的各式基礎建設林立，變得乾淨、舒適、方便和繁榮，「有機會就盡量做，沒有想那麼多，替大家服務都是快樂的啦！」

另名鄰長洪右素說回顧過往經歷，舉凡將交辦事項傳達給里民，像是疫情期間針對不願打疫苗的長者，一一按電鈴問訪，或挨家挨戶提醒領取重陽禮金，白天里民不在就晚上去，「一日走三趟！」颱風等天災來襲前後，皆須四處巡邏有無需要協助，一做就是多年。

松山區安平里鄰長沈守鎮、林鬆，分別來自雲林、彰化，兩人將得獎歸功於前任里長張茂楠、現任里長洪温滿帶領得很好，「里長交待下來就全力以赴！」里內非常團結，活動也辦得很成功，逢年過節包肉粽、烤肉、製作豆花等，大家出錢也出力，把來自家鄉的純樸實踐在日常生活中，共同維護社區居住品質、凝聚居民向心力，日子過得相當充實，「年輕時北上打拚，現在則是做健康！」

士林區三玉里76歲鄰長許張銀豆（右），以及鄰長洪右素（左）。（記者董冠怡攝）

松山區安平里鄰長沈守鎮（右）、林鬆（左）將家鄉的純樸，實踐在日常生活中。（記者董冠怡攝）

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