鳳梨全株再利用新里程 首批量產鳳梨葉纖維裝箱將製成紗線銷美

農業部補助屏縣九如鄉農會鳳梨葉自動化取纖機，農業部長陳駿季了解作業流程。（記者羅欣貞攝）

2025/06/27 15:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕農業部推動農業剩餘資源再利用與循環經濟發展，今（27）日於屏東縣九如鄉農會鳳梨葉取纖循環場，舉辦「鳳梨全株再利用循環農業新里程」啟運活動，農業部長陳駿季與九如鄉農會總幹事龔泰文、屏東縣副縣長黃國榮、優織隆副總裁謝煥麒等人，一同將首批量產的100公斤鳳梨葉纖維裝箱，後續將製成紗線後外銷美國，展現公私協力推動循環農業的具體成果。

農業部說明，農業資源全循環、零廢棄是重要施政目標之一，為落實鳳梨全株再利用，除投入技術及設備研發，建立田間採收到加工取纖的完整作業鏈外，也積極推動技術應用落地。去年（2024）輔導九如郷農會導入自動化鳳梨葉取纖設備，大幅提升纖維品質與生產效率。原本被視為農業廢棄物鳳梨葉，如今轉化為具有商業潛力的天然再生纖維，不僅提升農產品附加價值，也為地方農村創造就業機會。

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農業部長陳駿季指出，鳳梨是我國重要外銷果品之一，長期以來僅果實被利用，採收後的植株多直接掩埋於田間，實則蘊含多元再利用價值。除鳳梨葉片纖維可製成紡織品外，取纖後的葉渣可加工為板材、植物皮革，莖部可萃取鳳梨酵素，應用於飼料添加劑或醫療敷料，鳳梨的果皮可製成青貯飼料，甚至連種植鳳梨所使用的地膜，也已公告回收指引。此次首批鳳梨葉纖維正式啟運，不僅代表農業剩餘資源高值化應用進入量產階段，更展現農業部推動「全循環、零廢棄」政策的決心及具體成果。

今天啟運活動中，農業部長陳駿季也參觀自動化取纖設備的實機操作，以及鳳梨全株再利用的各項成果展示，目前鳳梨葉纖維已可製成帽子、毛巾、手帕、服飾、提袋、鞋子、襪子等，鳳梨葉渣可製成薄板材、環保餐具等。

農業部進一步說明，除研發技術與建置場域外，為促進產業鏈整合及市場導入，也透過「循環農業業界參與計畫」，輔導優織隆企業股份有限公司串聯取纖、紡紗、織布到產品設計開發的上下游產業鏈，打造「台灣鳳梨葉纖維織品」國家隊，開拓台灣鳳梨葉纖維的國際市場，將鳳梨葉纖維產品外銷至日本、美國、越南等國家，進一步帶動農業剩餘資源跨域進入紡織業體系。

農業部強調，鳳梨全株再利用只是循環農業的起點，未來該部將推動更多元的農業剩餘資源高值化應用，並持續透過公私協力與跨域整合的模式，引導更多企業參與，促進農業的水續發展，也使農業成為企業實踐ESG重要場域，達成雙贏目標。

鳳梨葉經過自動化取纖機處理，變成鳳梨葉纖維。（記者羅欣貞攝）

農業部長陳駿季（中）與九如鄉農會總幹事龔泰文（左二）、優織隆副總裁謝煥麒（右二）、屏東縣副縣長黃國榮等人一同完成首批量產鳳梨葉纖維裝箱與出貨儀式。（記者羅欣貞攝）

鳳梨葉纖維製成服飾，農業部長陳駿季肯定。（記者羅欣貞攝）

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