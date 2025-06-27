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    天貺日將至 開基玉皇宮「曬龍袍」兼義賣「補運金」行善

    開基玉皇宮將於6月30日天貺日「曬龍袍」，同時結合金紙義賣活動，邀信眾攜手做公益。（資料照）

    開基玉皇宮將於6月30日天貺日「曬龍袍」，同時結合金紙義賣活動，邀信眾攜手做公益。（資料照）

    2025/06/27 15:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕每逢農曆6月6日（今年國曆6月30日）不僅是虎爺公聖誕，也是「天貺日」，相傳是全年陽氣最旺盛的日子，開基玉皇宮每年都會在此時「曬龍袍」及日月神扇；今年將結合舉辦扶福偏鄉教育、醫療的金紙義賣活動。

    相傳虎爺會咬錢，又是孩童守護神，每逢虎爺聖誕祝壽及慶祝活動熱鬧非凡，而同一天也是「天貺日」，相傳是上天賜福的日子，每每吸引大批信眾搶「補運」，祈求下半年增福息災、平安順利。開基玉皇宮表示，為此特別結合金紙義賣活動，補運金每份500元，全日義賣所得「不扣除成本」，悉數捐做照顧偏鄉老人和小孩的善款，邀民眾拜拜祈福，兼行善積福報。

    特別的是，相傳「天貺日」是天降福予人的日子，且陽氣極盛，曝曬書籍、衣服、被褥等可保長久不發黴，開基玉皇宮則是將玉皇上帝的龍袍拿出來曬。廟方表示，歷年來玉皇上帝更換的龍袍都妥善保存，約有10套，不定期整理，每年都藉著天貺日於午時（上午11點到下午1點）拿出來曝曬。難得能近距離接觸龍袍，吸引許多民眾搶拍，順便藉機沾點「神氣」！

    每逢「天貺日」大批信眾前來補運祈求順利，開基玉皇宮今年將結合舉辦扶福偏鄉教育、醫療的金紙義賣活動。（開基玉皇宮提供）

    每逢「天貺日」大批信眾前來補運祈求順利，開基玉皇宮今年將結合舉辦扶福偏鄉教育、醫療的金紙義賣活動。（開基玉皇宮提供）

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