阿家生蠔惹怒韓星並非遭「勒令停業」！澎湖縣政府澄清

韓籍網紅尹到怡在澎湖海鮮餐廳「阿家生蠔」用餐，遇到不愉快用餐經驗，引發網路熱議。（資料照，記者劉禹慶攝）

2025/06/27 14:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓籍網紅尹到怡在澎湖海鮮餐廳「阿家生蠔」用餐，遇到不愉快用餐經驗，引發網路熱議。昨傳出澎湖縣政府對店家「阿家生蠔」祭出勒令停業。但澎湖縣政府今日澄清，此說法並非屬實，經查該業者並未取得營業登記，澎縣府依法發函該業者，限期內取得營業登記或商業登記。澎湖縣政府強調，該業者之違規事項，尚待各權責單位釐清，相關行政裁處，待各權責單位釐清後依法處置。

南韓女團「FANATICS」出身的歌手尹到怡日前和台灣成員李家儀到澎湖旅遊，去阿家生蠔用餐，由於言語不通，讓2人覺得不舒服，影片曝光後，引發兩極反應，店家被網友1星負評灌爆。老闆則說，2人未預約到訪直播，讓他感到不受尊重。

請繼續往下閱讀...

事件爆發後，澎湖縣長陳光復親上火線致歉說，「我們不會放任不管」，已著手調查處理店家相關狀況。

粉專「澎湖爆報」昨日發文，引述媒體報導表示，建設處去函重光「阿家生蠔」未辦理商業登記，禁止營業。阿家本人對此結果無奈地說，我也只是個位於偏僻海邊的路邊攤。文章發出後，再度引發網友論戰，討論縣府「勒令停業」做法是否妥當。

對此，「澎湖縣政府」官方臉書帳號現身該貼文，並在下方留言表示，有關報載提及澎縣府於該地點營業之餐飲業者祭出「勒令停業」之說法，並非屬實。經查該業者並未取得營業登記，澎縣府依法發函該業者，限期內取得營業登記或商業登記。截止目前，該業者之違規事項，尚待各權責單位釐清，相關行政裁處，待各權責單位釐清後依法處置。

「澎湖縣政府」官方臉書帳號現身該貼文，在下方留言澄清。（擷取自「澎湖爆報」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法