道路命名諧音似「輕生」「黃泉」 南市地方反彈批觸霉頭

南市議員開記者會，指「青森路」諧音似「輕生路」，引起地方強烈反彈。（記者蔡文居攝）

2025/06/27 14:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區「喜樹灣裡重劃區」最近已開發完成，並進行道路命名，市府民政局將其中4條道路以日本和澳洲的友誼市來命名，分別取名「青森路」、「弘前路」、「那珂街」、「黃金海岸路」，因路名諧音似「輕生路」、「黃泉路」，引起地方強烈反彈，批評觸霉頭，要求市府改以具地方特色的路名來命名。

南市議員林美燕、周麗津及興農里長段美珠等人，今天召開「來路不明的路名」記者會，質疑南市民政局道路取名後再來開說明會要地方照單全收，尤其路名的諧音被老人家認為觸霉頭，要求重新命名。

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南市民政局表示，市府的政策是為增加國際交流，以和台南締結友誼市的城市名稱來命名，希望藉此深化交流，因此才以日本的青森縣、弘前市、那珂市，以及澳洲城市黃金海岸的名字來命名；民政局專委許慈倫說，對於諧音的部分，會帶回審慎思考、研議。

林美燕說，他們並不反對國際化，但重劃區道路的命名，地方完全未受尊重。很多民眾反映「青森路」、「弘前路」諧音像是「輕生路」、「黃泉路」，不願意未來住在「輕生路」、「黃泉路」，而且擔心路名會跟著一輩字。這樣的路名實在太難聽了、非常不恰當，如果真的執行，絕對帶民眾到市府抗議。

周麗津也批評說，南區已有黃金海岸景點，現在重劃區又命名「黃金海岸路」，兩個地點易造成混淆。此外，居民也自嘲「弘前路」（諧音似黃泉路）旁邊的橋不就叫「奈何橋」？她要求民政局一定要將地方的聲音列為優先，紀念國際友誼市則擺第二位，要以地方的歷史淵源相關的路名來命名，而非命名了才要地方接受。

地方以「弘前路」諧音似「黃泉路」，反對以此命名。（記者蔡文居攝）（記者蔡文居攝）

南市議員林美燕、周麗津召開記者會，反對喜樹灣裡重劃區道路「不雅」命名。（記者蔡文居攝）

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