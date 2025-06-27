為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖小管產量銳減8成價格上揚 疑與「閏六月」有關

    今年小管產量銳減8成，價格自然水漲船高。（記者劉禹慶攝）

    今年小管產量銳減8成，價格自然水漲船高。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/27 14:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖海洋不順，先是牡蠣空殼率高，現又傳出小管產量銳減，不僅夜釣小管船敗興而歸，價格也水漲船高，讓外界擔憂7月1日開放捕撈的海膽，恐將又是一場空。針對小管產量銳減8成，部分學者懷疑是「閏六月」、水溫高及中國海警船越過海峽中線以東執法等有關，但有待進一步調查，才能釐清原因。

    去年澎湖小管產量305.26公噸，1到6月份加總為127.51公噸，但今年至今累積僅4噸多，產量急速下降，外界質疑與去年大進滿88號越界，遭中國海警船扣留，導致「寒蟬效應」，漁民不敢前往海峽中線以西捕撈有關，澎湖縣政府已發函，請海巡署加強澎湖海域護漁行動，保護漁民作業，不受中國海警船侵擾，但中國方面也傳出小管減產。

    排除人為政治因素，部分學者認為與今年「閏六月」有關，小管盛產期可能延後1個月，也有說法是氣溫過高，必須等到今年首度侵台颱風過境，攪動海底氣流及降溫後，才會出現小管潮，但往年覓食小管的鯨鯊、水母大軍都未出現，小管減產、丁香魚產量就會大增，成為自然界發展的鐵律。

    受到今年小管減產，價格也水漲船高，根據澎湖縣政府農漁局統計，小隻小管的及中卷，今年1公斤約400至500元，往年量多時價格約280至300；大隻的小管（砲管）今年1公斤約700至800元，往年量多時價格約600元。

    小管價格高漲，消費者吃不起，漁民也沒有收益。（記者劉禹慶攝）

    小管價格高漲，消費者吃不起，漁民也沒有收益。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播