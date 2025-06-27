澎湖小管產量銳減8成價格上揚 疑與「閏六月」有關

今年小管產量銳減8成，價格自然水漲船高。（記者劉禹慶攝）

2025/06/27 14:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖海洋不順，先是牡蠣空殼率高，現又傳出小管產量銳減，不僅夜釣小管船敗興而歸，價格也水漲船高，讓外界擔憂7月1日開放捕撈的海膽，恐將又是一場空。針對小管產量銳減8成，部分學者懷疑是「閏六月」、水溫高及中國海警船越過海峽中線以東執法等有關，但有待進一步調查，才能釐清原因。

去年澎湖小管產量305.26公噸，1到6月份加總為127.51公噸，但今年至今累積僅4噸多，產量急速下降，外界質疑與去年大進滿88號越界，遭中國海警船扣留，導致「寒蟬效應」，漁民不敢前往海峽中線以西捕撈有關，澎湖縣政府已發函，請海巡署加強澎湖海域護漁行動，保護漁民作業，不受中國海警船侵擾，但中國方面也傳出小管減產。

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排除人為政治因素，部分學者認為與今年「閏六月」有關，小管盛產期可能延後1個月，也有說法是氣溫過高，必須等到今年首度侵台颱風過境，攪動海底氣流及降溫後，才會出現小管潮，但往年覓食小管的鯨鯊、水母大軍都未出現，小管減產、丁香魚產量就會大增，成為自然界發展的鐵律。

受到今年小管減產，價格也水漲船高，根據澎湖縣政府農漁局統計，小隻小管的及中卷，今年1公斤約400至500元，往年量多時價格約280至300；大隻的小管（砲管）今年1公斤約700至800元，往年量多時價格約600元。

小管價格高漲，消費者吃不起，漁民也沒有收益。（記者劉禹慶攝）

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