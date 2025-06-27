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    愛情許願池最終回 台南河樂廣場假日市集週末浪漫登場

    民眾寫下願望的愛心球串成「心願之樹」。（南市觀旅局提供）

    民眾寫下願望的愛心球串成「心願之樹」。（南市觀旅局提供）

    2025/06/27 14:45

    〔記者王姝琇／台南報導〕河樂廣場舉辦「520愛情許願池」活動將於6月30日畫下句點，28、29日壓軸登場的「河樂廣場假日市集」，集結手作小物、文創選品、在地美食等，搭配現場音樂表演，打造集藝術、美食與浪漫氛圍的夢幻週末。

    觀旅局長林國華表示，活動自5月17日開跑以來，吸引無數情侶與遊客共度浪漫時光，本週末由民間業者自發舉辦的「河樂廣場假日市集」，瞄準河樂廣場絕佳地點與愛情許願池的夢幻主題搶客，邀民眾一起沉浸在愛情許願池畔的夏日戀曲中。

    林國華說，在這1個多月以來，民眾熱情參與愛情許願池活動，並拍下美好的照片及影片，觀旅局特別把大家的願望串成一條條紅色愛心線串，以「心型許願球」裝點園區，讓每位來訪者都能找到屬於自己的愛情心願角落。現場還有超過5千項，總價值破百萬元的好禮藏在扭蛋機中，只要參與扭蛋，再寫下祝福投入許願池，就能感受滿滿的幸福儀式感。

    此外，線上「甜蜜合照募集活動」同步進行中，只要到現場拍下甜蜜合照，上傳至「台南旅遊」臉書指定貼文，並標註#愛情許願池，就有機會抽中豪華住宿券、虎頭埤露營套票等大獎，人氣前3名可獲免費住宿券，得獎名單將於7月5日公布。

    「520愛情許願池」活動將於6月30日截止，本週末將祭出壓軸的「河樂廣場假日市集」。（南市觀旅局提供）

    「520愛情許願池」活動將於6月30日截止，本週末將祭出壓軸的「河樂廣場假日市集」。（南市觀旅局提供）

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