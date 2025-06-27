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    看好韓國旅運 長榮航空10月下旬將開釜山航線

    長榮航空總經理孫嘉明透露，10月3日開航釜山航線。（記者蔡昀容攝）

    長榮航空總經理孫嘉明透露，10月3日開航釜山航線。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/27 14:36

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空看好往返韓國旅運需求，將開航釜山航線。總經理孫嘉明表示，預計10月下旬開航，票價則要看市場需求，但考量餐食、行李等成本，一定比廉航價格還高。另外，北美10月3日將開闢達拉斯航線。

    孫嘉明在休士頓當地時間26日透露，長榮航空將開闢釜山航線，每週7班（即每天1班），將以空中巴士A321航機執飛。他說明，經過市場調查，確認有廣大旅運需求，加上今年多了幾個連假，因此預計10月下旬開航。

    另外，長榮航空10月3日將開航美國德州達拉斯航線。長榮航空協理鍾凱成表示，長榮航空在德州目前僅休士頓航線，他們觀察，接駁達拉斯到休士頓搭機的旅客，成長至可單獨開航的程度。選在10月3日開航，也能配合感恩節、聖誕節等假期人潮。

    鍾凱成分析，由於加州稅很重，促使科技業往德州跑，也有不少大企業移至達拉斯。副總經理蘇偉仁說明，台灣高科技產業從原本的矽谷、亞利桑那，也有不少在德州投資。

    對於北美市場，台灣航空業者看好透過台灣轉機往返東南亞的客群。孫嘉明指出，長榮航空每月全球載客100多萬人次，轉機客佔3成5至4成；其中北美航線，轉機客比例高達6成5。

    孫嘉明表示，長榮航空北美航線目前每週87班，達拉斯開航後，初期每週3班，目標年底前增至每週7班（即每天1班），屆時整個北美航線每週將增至94班，希望明年能夠破百。

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