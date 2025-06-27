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    「海洋路」年初通車今掛牌 台中海洋館要等8月底才開幕

    台中海洋路舉行命名掛牌儀式。（記者張軒哲攝）

    台中海洋路舉行命名掛牌儀式。（記者張軒哲攝）

    2025/06/27 15:08

    〔記者張軒哲／台中報導〕各界期待許久的「台中海洋館」開幕一再延宕，目前廠商力拚8月21日開幕，在中央與地方合作爭取下，開闢海洋館前長達1100公尺、寬15公尺的道路年初已通車，今天正式命名為「海洋路」並舉行掛牌儀式。但一條路辦兩次典禮，一月通車舉辦典禮，今天掛路牌也辦典禮。市議員楊典忠指出，海洋路真的是全台獨一無二，但還是沒辦法讓海洋館馬上開幕營運。

    緊鄰梧棲漁港的海洋館斥資8.2億元打造，主建築工程2019年3月完工。當初是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝館轉為白海豚館，而前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，基本營運設施興建工程流標6次，到現任市長盧秀燕第二任期，仍無法正式營運，當地居民感嘆海生館命運多舛。

    今天上午在海洋館前，舉行海洋路命名典禮，台中市議長張清照與市府秘書長黃崇典、觀旅局長陳美秀等人一起揭牌，正式命名海洋館前道路為海洋路。張清照表示，從他爭取這座海洋館到興建、完工、即將營運，已超過10多年，希望在相關道路、設施完工後能盡早開幕，促進地方觀光與繁榮。

    陳美秀說，海洋館等了10多年，8月底會完工，今天正式命名館名道路海洋路，館內廠商已經完成最後階段，所有海洋生物也在館內適應環境，以後全台最好的水族館，就在台中海洋館。

    台中海洋路掛牌。（記者張軒哲攝）

    台中海洋路掛牌。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館招牌已懸掛，預計8月底開幕。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館招牌已懸掛，預計8月底開幕。（記者張軒哲攝）

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