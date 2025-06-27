自行車族「高黏著、高消費」 觀光署辦友善旅宿交流會

交通部觀光署舉辦10場「自行車友善旅宿－懂騎懂住」交流會。（觀光署提供）

2025/06/27 13:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署今天（27日）宣布，為鼓勵旅宿業者創造自行車友善空間、抓住單車旅遊商機，今年夏天將在全台展開10場「自行車友善旅宿－懂騎懂住 Bike Friendly Accommodation」輔導座談及交流會，廣邀想要了解自行車商機的旅宿業者報名參與，歡迎加入自行車友善旅宿。

觀光署說明，相關講座活動於6月起展開，跨越北中南東與離島，協助旅宿業者強化接待單車旅人的體質，掌握行銷、服務與在地串聯的第一手Know-how，吸引這群高黏著、高消費的騎士族群。

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觀光署表示，每場講座設有兩個主題，由觀光業界講師授課，包括自行車友善旅宿的設施與接待服務規劃、自行車旅遊市場趨勢與客群行為剖析、資源整合與數位行銷應用包括AI、社群、UGC策略，以及在地連結與遊程設計（單車＋美食+地方體驗），搭配實務分享或實地參訪，有意加入或已經加入自行車友善旅宿的業者把握機會報名參與。

觀光署強調，講座不限地區、不限是否已加入自行車友善旅宿，只要旅宿業者都歡迎報名參加。相關報名資訊及活動場次陸續公開，可點選追蹤ACCUPASS報名頁（https://www.accupass.com/event/2505280308066626383880）及LINE官方帳號（https://lin.ee/a43cGDp）了解更多，如有即時疑問也可致電02-2392-8599分機11興展創意數位有限公司陳小姐。

更多「自行車友善旅宿」座談會詳情，可上活動網站（https://bike2025.taiwan.net.tw/）；查詢全台合法旅館及民宿，可至台灣旅宿網（https://www.taiwanstay.net.tw/）。

交通部觀光署舉辦10場「自行車友善旅宿－懂騎懂住」交流會。（觀光署提供）

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