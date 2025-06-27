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    颱風警報新功能 增加「濱海鄉鎮風力預報」

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    2025/06/27 12:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕7月起進入颱風季，中央氣象署今天（27日）宣布，在颱風警報期間的風力預報中新增「濱海鄉鎮風力預報」資訊，強化防災應變與決策參考。

    氣象署今天宣布，現在發布颱風警報時，氣象署會就各縣市都會區提供風力預報，內容涵蓋未來18小時、每6小時的風力預測。但台灣因地形複雜，颱風在濱海與非濱海地區造成的風力影響常有顯著差異，都會區的風力資訊往往無法全面反映各地實際狀況。為了提供更完整的風力資訊，氣象署擴增風力預報內容，將針對濱海鄉鎮發布專屬風力預測，補強颱風風力影響的空間分布資訊。

    民眾可在颱風警報期間，透由氣象署官方網站或生活氣象App查詢濱海鄉鎮與都會區的風力預報，提早掌握所處地區的風力強度與變化趨勢，該資訊也可協助地方政府更精準地評估颱風風力影響範圍，以利進行機關災防應變部署。

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

    氣象署在7月新增颱風警報時的「濱海鄉鎮風力預報」。（氣象署提供）

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