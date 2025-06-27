噁！扇貝肉驚見疑似「活蛆蠕動」爭鮮道歉了

民眾爆料到知名連鎖壽司店購買壽司外帶，卻在扇貝肉及蛋握壽司看到疑似蛆的小蟲在爬行。（翻攝自Threads）

2025/06/27 13:31

首次上稿 12:47

更新時間 13:31（爭鮮回應）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有民眾在Threads爆料，到台中潭子一家知名連鎖壽司店購買壽司外帶，卻在扇貝肉及蛋握壽司看到疑似蛆的小蟲在爬行，質疑購買的是熟食壽司，並非生魚片類，還會生蟲，業者還反指顧客未妥善保存。對此，台中市食品藥物安全處表示，已錄案，將前往稽查。爭鮮也出面致歉，發表3點最新聲明，也持續關心該名消費者並協助退費。

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爭鮮致歉表示，始終重視食品安全，也非常在意每位顧客的用餐感受，目前內部已進行調查。對於此次事件深感抱歉，也誠心感謝顧客的即時反映，並聲明，1.當顧客購物後再次返回門市反應，門市人員即刻處理致歉、關心其身體狀況與協助退費，同步與顧客說明出餐流程。後續仍持續與顧客聯繫進行關心；2.本次事件內部已進行調查中，後續將配合相關機關進行調查，全力確保食品安全；3.事發後已立即啟動環境消毒防治，並持續加強員工教育訓練，於餐點出餐時加強留意把關。

爆料網友表示，當天女兒已經吃3個壽司，告訴她有看到蟲在爬，細看在扇貝肉握壽司及蛋握壽司有疑似蛆的小蟲爬行，還鑽進肉裡，於是致電給店家反映，對方說要來家裡回收食物並退費，但網友則說要到現場查看環境，到達時店家經理態度很好也很積極處理，但說辭讓人不太能接受。

網友說，店經理似乎是把問題推給顧客沒有保存好，導致食物變質，可能買回家路上或是家裡有蟲或蠅在食物上產卵，民眾強調，買完壽司後直接放在車廂裡，騎車回家約5到10分鐘路程，女兒到家立刻開盒食用，「我就問蟲卵直接孵化且已經會動？」

網友表示，店家提供當時監視畫面從接單、製作、送到顧客手上，強調沒有看到任何一隻會飛的蟲蠅，但民眾也懷疑監視畫面這麼遠能看到蚊蟲，後來他要求查看整盒扇貝食材，沒看到任何蟲，讓人覺得離奇，懷疑是東西不新鮮或品管出問題。

食安處指出，有關潭子區某連鎖壽司產品發現異物，食安處已錄案，將前往稽查，若查獲不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬到2億元以下罰鍰，也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

民眾爆料到知名連鎖壽司店購買壽司外帶，卻在扇貝肉及蛋握壽司看到疑似蛆的小蟲在爬行。（翻攝自Threads）

民眾爆料到知名連鎖壽司店購買壽司外帶，卻在扇貝肉及蛋握壽司看到疑蛆的小蟲在爬行。（翻攝自Threads）

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