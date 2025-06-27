滿足轉乘通勤 新北YouBike近期再增13站

圖為今日啟用的新店區溪州原住民族生活文化園區YouBike租賃站。（新北市交通局提供）

2025/06/27 14:31

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市YouBike使用率高，交通局簡任技正吳政諺表示，每日平均11萬次租借，交通局今（27）日、7月1日將分別於新店、烏來、三芝、石門、萬里、中和、土城、新莊、板橋、淡水及汐止等11區新增啟用13站YouBike租賃站；今日啟用的站點結合觀光與在地文化，包括三芝區三生步道站、石門風箏公園停車場站等，讓大眾觀光更方便。

吳政諺表示，今天啟用站點為三芝區三生步道站、石門風箏公園停車場站、萬里翡翠灣停車場站、烏來區烏來公車總站、新店區溪州原住民族生活文化園區站；其中烏來與溪州部落站深入原住民文化，且溪洲園區特色賣店餐廳提供原民特色餐飲服務、手作商品販售與藝文展演空間，民眾可善用YouBike來趟文化體驗之旅。

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捷運站周邊、社會住宅、產業園區也有通勤需求，吳政諺並指出，7月1日將啟用中和區安邦段青年社會住宅站、汐止區湖光市民活動中心站、中和區大勇立人街口站、光寶科技中和數位大樓站、土城區學府中正路口站、新莊區民安西路88巷口站、板橋區中山路二段443巷口站、淡水區大庄福德宮站。

交通局表示，未來配合捷運三鶯線、淡江大橋完工通車，持續完善串聯大眾運輸與YouBike，打造低碳永續且便利的交通環境。

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