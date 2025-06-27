為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「森遊竹縣」開跑！陳明珠邀親子化身探險員 完攻10條任務步道

    新竹縣政府找來陳明珠（左）當森遊竹縣活動代言人，與縣長楊文科（中）化身山林探險員。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府找來陳明珠（左）當森遊竹縣活動代言人，與縣長楊文科（中）化身山林探險員。（記者廖雪茹攝）

    2025/06/27 15:52

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「森遊竹縣」年年吸引上萬人參與，新竹縣政府今年以「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」為主題，精選全縣10條特色步道，今天找來陳明珠當代言人與吉祥物皮皮獅宣傳活動，由縣長楊文科攜手貴賓揭開任務寶箱，號召全國民眾化身山林探險員將好禮帶回家。

    楊文科介紹，今年精選的10條任務步道兼具自然風貌與人文歷史，包括湖口漢卿步道與秀才步道，富含在地文化底蘊；峨眉六寮古道極具歷史特色；關西石光古道，沿線可見丘陵景觀；四寮溪生態步道林木繁茂，擁有濕地與溪流等豐富生態；新埔三段崎古道為百年石階古道，古樸雅緻；犁頭山與文山步道則為昔日農民上山採摘與耕作所闢建的小徑。

    尖石李崠山步道登頂視野遼闊，可遠眺大霸尖山、雪山與聖稜線壯麗山景；五峰油羅山步道有「迷霧森林」美稱、白蘭溪古道沿途有砲台遺址及白蘭冷泉等景點、野馬瞰山步道則可展望五指山、鵝公髻山，景觀多元。

    楊文科表示，即日起至10月31日止，只要下載「健行筆記」App，進入「2025森遊竹縣 皮皮獅探險隊」專區，完成任一條任務步道即具抽獎資格，有機會獲得ispack背包椅；完登10條步道者，還能獲得完登證書、運動毛巾與紀念徽章，更可抽強生斜臥健身車。

    今年新竹縣人口即將突破60萬大關，其中竹東鎮、湖口鄉已成為全國人口最多的鎮與鄉，竹北市預估10月也將榮登最大縣轄市；這次活動加碼「拯救皮皮獅大作戰」，以湖口站、竹東站及竹北站為三道任務關卡，模擬皮皮獅在山林中受困的情境，鼓勵探險隊員蒐集寶石拯救皮皮獅，有機會抽中超商數位禮券、皮皮獅一卡通及玩偶等獎品。

    代言人陳明珠也分享，她自己熱愛爬山，新竹縣的美不只有自然生態，還有人文歷史及美食都值得大家細細探索，正好暑假開始了，歡迎大小朋友用熱血解鎖新竹縣的山林之美。

    交旅處長陳盈州透露今年森遊竹縣特別設計隱藏任務，完成10條任務後，即可觸發挑戰新竹縣獲選觀光署觀光100亮點的「司馬庫斯步道」，完成者可獲得皮皮獅玩偶1隻。此外，前100名完登者可獲得墨鏡版造型皮皮獅玩偶，連續四年完登者，更可獲得皮皮獅小夜燈。今年度增加兩場實體活動「皮皮獅健走日x十二寮探索趣」、「皮皮獅探險日x參山任務行動」，每場限額150人，屆時歡迎民眾踴躍報名參加！

    活動詳情請上「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁或「森遊竹縣」活動官網查詢（ https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/hsinchuhiking ）。#

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」精選的新竹縣10條任務步道。（記者廖雪茹攝）

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」精選的新竹縣10條任務步道。（記者廖雪茹攝）

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」開場表演，築夢舞集舞者化身山林探險員和小動物們。（記者廖雪茹攝）

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」開場表演，築夢舞集舞者化身山林探險員和小動物們。（記者廖雪茹攝）

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」開場表演，築夢舞集舞者化身山林探險員和小動物們。（記者廖雪茹攝）

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」開場表演，築夢舞集舞者化身山林探險員和小動物們。（記者廖雪茹攝）

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」今天開跑！由新竹縣長楊文科攜手貴賓揭開任務寶箱，號召全國民眾化身山林探險員將好禮帶回家。（記者廖雪茹攝）

    「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」今天開跑！由新竹縣長楊文科攜手貴賓揭開任務寶箱，號召全國民眾化身山林探險員將好禮帶回家。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播