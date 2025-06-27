「森遊竹縣」開跑！陳明珠邀親子化身探險員 完攻10條任務步道

新竹縣政府找來陳明珠（左）當森遊竹縣活動代言人，與縣長楊文科（中）化身山林探險員。（記者廖雪茹攝）

2025/06/27 15:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「森遊竹縣」年年吸引上萬人參與，新竹縣政府今年以「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」為主題，精選全縣10條特色步道，今天找來陳明珠當代言人與吉祥物皮皮獅宣傳活動，由縣長楊文科攜手貴賓揭開任務寶箱，號召全國民眾化身山林探險員將好禮帶回家。

楊文科介紹，今年精選的10條任務步道兼具自然風貌與人文歷史，包括湖口漢卿步道與秀才步道，富含在地文化底蘊；峨眉六寮古道極具歷史特色；關西石光古道，沿線可見丘陵景觀；四寮溪生態步道林木繁茂，擁有濕地與溪流等豐富生態；新埔三段崎古道為百年石階古道，古樸雅緻；犁頭山與文山步道則為昔日農民上山採摘與耕作所闢建的小徑。

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尖石李崠山步道登頂視野遼闊，可遠眺大霸尖山、雪山與聖稜線壯麗山景；五峰油羅山步道有「迷霧森林」美稱、白蘭溪古道沿途有砲台遺址及白蘭冷泉等景點、野馬瞰山步道則可展望五指山、鵝公髻山，景觀多元。

楊文科表示，即日起至10月31日止，只要下載「健行筆記」App，進入「2025森遊竹縣 皮皮獅探險隊」專區，完成任一條任務步道即具抽獎資格，有機會獲得ispack背包椅；完登10條步道者，還能獲得完登證書、運動毛巾與紀念徽章，更可抽強生斜臥健身車。

今年新竹縣人口即將突破60萬大關，其中竹東鎮、湖口鄉已成為全國人口最多的鎮與鄉，竹北市預估10月也將榮登最大縣轄市；這次活動加碼「拯救皮皮獅大作戰」，以湖口站、竹東站及竹北站為三道任務關卡，模擬皮皮獅在山林中受困的情境，鼓勵探險隊員蒐集寶石拯救皮皮獅，有機會抽中超商數位禮券、皮皮獅一卡通及玩偶等獎品。

代言人陳明珠也分享，她自己熱愛爬山，新竹縣的美不只有自然生態，還有人文歷史及美食都值得大家細細探索，正好暑假開始了，歡迎大小朋友用熱血解鎖新竹縣的山林之美。

交旅處長陳盈州透露今年森遊竹縣特別設計隱藏任務，完成10條任務後，即可觸發挑戰新竹縣獲選觀光署觀光100亮點的「司馬庫斯步道」，完成者可獲得皮皮獅玩偶1隻。此外，前100名完登者可獲得墨鏡版造型皮皮獅玩偶，連續四年完登者，更可獲得皮皮獅小夜燈。今年度增加兩場實體活動「皮皮獅健走日x十二寮探索趣」、「皮皮獅探險日x參山任務行動」，每場限額150人，屆時歡迎民眾踴躍報名參加！

活動詳情請上「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁或「森遊竹縣」活動官網查詢（ https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/hsinchuhiking ）。#

「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」精選的新竹縣10條任務步道。（記者廖雪茹攝）

「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」開場表演，築夢舞集舞者化身山林探險員和小動物們。（記者廖雪茹攝）

「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」開場表演，築夢舞集舞者化身山林探險員和小動物們。（記者廖雪茹攝）

「森遊竹縣 皮皮獅探險隊」今天開跑！由新竹縣長楊文科攜手貴賓揭開任務寶箱，號召全國民眾化身山林探險員將好禮帶回家。（記者廖雪茹攝）

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