8縣市飆高溫 林得恩：體感溫度破40度！

台灣大學大氣科學博士林得恩提醒，體感溫度衝破40度。（資料照）

2025/06/27 13:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（27日）各地大多為多雲到晴的天氣，台灣大學大氣科學博士林得恩提醒，體感溫度衝破40度。中央氣象署也對8縣市發布高溫資訊，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

林得恩在臉書PO文表示，體感溫度（Apparent Temperature），通常是指人體實際感受到的溫度，並非單純由環境氣溫來決定，而是綜合以下多種因素後，所計算出的感受溫度。其中，包含有1.氣溫：基本的環境溫度、2.相對濕度：濕度高時，汗水不易蒸發，常會讓人覺得更加悶熱、3.風速：夏天風大，有時反而能帶走熱氣，讓人感覺稍微涼爽、4.輻射熱（如日照）：在大太陽下，即使氣溫不高，也會感覺特別熱、5.衣著與活動量：穿著厚重或劇烈運動，也會提升熱感。

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林得恩指出，夏季體感溫度的代表指標是熱指數（Heat Index, HI），它是一個用來描述人在炎熱、潮濕天氣下實際感受到的溫度，反應人體在該環境下熱負荷感受的近似值。舉例來說，當溫度在攝氏32度、相對溼度70%時，人體排汗散熱的效果就會變差，導致體感溫度會比實際氣溫更熱，體感溫度也就來到攝氏38度。

中央氣象署今日下午12時23分發布高溫資訊，桃園市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，桃園市、花蓮縣有38度極端高溫出現的機率；台南市、高雄市、屏東縣有連續出現36度高溫的機率，台北市、心北市、彰化縣為黃色燈號。

氣象署提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央氣象署對8縣市發布高溫資訊，提醒民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。（圖擷取自 中央氣象署）

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