患血小板低下紫斑症、神經纖維瘤...... 她們克服困境獲總統教育獎

自幼患血小板低下紫斑症，嘉義縣新港國中學生董晏鈞勇敢地迎接挑戰，獲總統教育獎殊榮。（教育部提供）

2025/06/27 13:08

〔記者林曉雲／台北報導〕4歲時被診斷為「血小板低下紫斑症」，嘉義縣立新港國中學生董晏鈞，由母親獨力在廟口擺攤撫養長大，跟著媽媽在市場擺攤，幾乎每年都須住院7至10天，儘管病痛纏身、生活多舛，但她仍不屈不撓迎接挑戰，未來想成為醫生或老師，協助更多人有挑戰命運的勇氣，獲得今（2025）年總統教育獎殊榮。

董晏鈞的母親長年受脊椎傷痛與類風濕關節炎折磨，為分擔母親的辛勞，總在天未亮時就去幫忙母親擺攤，再自行上學，回家也會分擔家務。但董晏鈞努力學習，國小至國中多次在國內競賽中獲得佳績，更得到去（2024）年日本第54屆世界兒童畫全國特優獎，也參加學校弦樂團闖入全國賽，並囊括多面數學國比賽獎項，國小曾任模範生，以縣長獎畢業，國中也獲得2023年靈鷲山普仁獎。飽嚐病痛與困境的滋味後，讓她更享受每一次挑戰的機會。

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她表示，未來希望將自己的經歷轉化為力量，協助更多人有挑戰命運的勇氣，她相信，生活即使再不容易，依然可以用堅韌與熱忱，譜寫人生新篇章。

此外，同獲總統教育獎肯定的苗栗縣烏眉國小學生蘇翊捷，自幼罹患「神經纖維瘤」，左臉腫脹，需長期治療和追蹤，每隔2、3個月便需往返醫院，因為自己長相跟常人不同，一開始會在意他人異樣眼光，擔心同學的排斥而變得內向，爸媽常帶翊捷兩姊妹走出戶外、接觸人群，一位同學主動邀請翊捷玩耍聊天，也讓她開啟勇氣之門，逐漸學習和同學打成一片。

蘇翊捷積極學習薩克斯風、節令鼓及魔術方塊，但參加薩克斯風社團時，因服用藥物時常口腔潰瘍，必須忍耐疼痛吹奏，常跟不上節奏，也屢被裂掉的竹片割破嘴角，後來轉將熱情寄託於直笛上，在師長眼中個性樂觀陽光、積極學習、喜歡探究，擔任班長時具領導能力，還曾獲得苗栗縣第24屆夢花文學獎兒童詩優選、全國語文競賽苗栗縣初賽字音字形優等、全國民俗體育競賽節令鼓優等。她表示，未來希望能成為生物學家，探索昆蟲的世界，利用所學幫助有機耕作的農民做病蟲害的防治。

苗栗縣烏眉國小學生蘇翊捷，勇敢面對自幼罹患的「神經纖維瘤」，獲總統教育獎肯定。（教育部提供）

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