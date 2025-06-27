新北動保處、石碇區永安里「護龜隊」 守護一級保育類食蛇龜

食蛇龜是一級保育類陸棲性龜類，主要棲息於低海拔丘陵及山區，活動範圍常與農耕地及休憩區重疊。（新北動保處提供）

2025/06/27 13:43

〔記者黃子暘／新北報導〕為提升大眾對龜鱉類保育的重視，新北市府動物保護防疫處與石碇區永安里辦公處合作，在永安里設立2面食蛇龜生態解說牌，介紹牠們的外觀特徵、食性、生態習性及生存威脅，盼提升民眾保育意識，並加強巡守、防範非法盜獵。動保處長楊淑方指出，永安里位於翡翠水庫集水區，是食蛇龜的重要棲地，盼與永安里辦公處合作可喚起更多人關注野生動物保育。

里長蕭敏玲表示，里內2020年成立「護龜隊」，藉定期巡守、記錄，配合救傷行動，促進生態保育，並鼓勵居民擔任「公民科學家」對在地生態記錄與觀察；此外，里辦公處規劃將雲海國小永安分班廢棄校舍活化為食蛇龜保育研究與教育解說基地，推動友善農業及生態導覽。

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楊淑方指出，食蛇龜是一級保育類陸棲性龜類，主要棲息於低海拔丘陵及山區，活動範圍常與農耕地及休憩區重疊，因此面臨棲地破壞、非法捕捉、路殺等多重威脅，食蛇龜主要以腐果或腐肉為食，對人類無害，卻因非法市場需求增加，面臨被捕捉販售的威脅。

動保處說，依《野生動物保育法》第41條規定，未經許可獵捕、飼養或販售保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，併科20萬元至150萬元罰金，市民若在野外發現食蛇龜，應秉持「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，且食蛇龜行動緩慢，請駕駛人進入山區時放慢車速，減少路殺情況；民眾若發現食蛇龜需救援，可撥打02-29596353專線。

食蛇龜是一級保育類陸棲性龜類，主要棲息於低海拔丘陵及山區，活動範圍常與農耕地及休憩區重疊。（新北動保處提供）

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