舊鞋救命快閃募集 台南藏金閣拍賣日6/28登場

南市藏金閣週六拍賣活動，將同步舉辦「舊鞋救命快閃募集」活動，環保局歡迎大家捐出家中狀況良好鞋子，送愛到非洲。（記者蔡文居攝）

2025/06/27 14:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局將於6月28日週六上午在藏金閣1館舉辦拍賣日活動，除腳踏車、家具競標外，現場還設有「舊鞋救命」快閃募集活動、小家電免費維修服務（需事先報名）、資源回收物兌換培養土等活動，邀請市民踴躍參與。

南市環保局表示，這次活動精選多項經典家具與二手好物，包含音色溫潤的「花梨木琴」、雕工細緻的「實木花瓶落地架」、充滿復古風情的「檜木杉木衣櫥」，以及厚實耐用的「檜木圓桌」等，件件別具風格。

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另外，有10台經專業師傅整修的腳踏車與公路車同步登場，當通勤代步或假日休閒皆相當實用，當天還有受歡迎的「資源回收物兌換培養土」活動，只要攜帶指定回收物就能免費兌換，每人限領10包，數量有限、兌完為止。

環保局表示，藏金閣這次活動同步舉辦「舊鞋救命」快閃募集活動，歡迎大家捐出家中狀況良好、具包覆性的鞋子，透過公益力量送愛到非洲。此外，暑假將屆，藏金閣1館即將推出「暑期手作DIY優惠大FUN送」活動，凡於指定日期參與活動，不管是個人或團體，活動課程人數僅需滿10人就免講師費開課。

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