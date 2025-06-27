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    骨灰罐放不進去！頭份納骨堂「卡罐」竟要拆門板

    頭份市立納骨堂新增設啟用的個人櫃位，部分櫃位出現開口寬度不足「卡罐」窘境。（圖由讀者提供）

    頭份市立納骨堂新增設啟用的個人櫃位，部分櫃位出現開口寬度不足「卡罐」窘境。（圖由讀者提供）

    2025/06/27 12:21

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所以5000多萬元經費，增設市立納骨堂櫃位7000多個，於6月初啟用，不料，部分個人櫃位卻出現開口寬度不足而「卡罐」的窘境，得將櫃位門板拆卸才能順利將骨灰罐放入。對此，公所殯葬管理所表示，已行文原設計廠商提出改善方式。

    頭份市公所為滿足市民需求，擴充市立納骨堂「頭份生命紀念館」櫃位，以總經費5385萬元新增家族、夫妻、個人櫃位共計7542個，於6月2日正式啟用。但近日來，頭份市民代表會陸續接獲民眾陳情，表示骨灰罐難以順利放入櫃位。

    市代會主席温宜靜、代表周訓宇等人也先後前往了解，並以一般正常尺寸的骨灰罐實測，發現部分個人櫃位出現開口寬度不足而出現「卡罐」窘境，得將櫃位門板卸下，或將櫃位門板旁壓條拆除增加門板打開幅度，才能順利將骨灰罐放入。温宜靜已要求公所提出具體改善方案並全面檢討，務必在最短時間內恢復設施功能，還給市民一個莊嚴、完善的安息空間。

    市公所殯葬管理所表示，出現問題的櫃位為個人櫃位，個人櫃位設計比照一般公立納骨堂尺寸，為外徑30公分立方，可放置一般正常尺寸的骨灰罐，然因櫃位的門板上裝飾是採內凹式設計，致使門板打開時，會壓縮到開口寬度，影響骨灰罐進出，但並非每個櫃位都有此狀況。目前公所已行文原設計廠商提出改善方式，待廠商回覆，公所會設法儘速處理。

    頭份市立納骨堂「頭份生命紀念館」。（資料照）

    頭份市立納骨堂「頭份生命紀念館」。（資料照）

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