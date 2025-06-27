基隆親水季7/5-8/31暖暖親水公園登場 開幕免費提供限量冰品

基隆親水季將在7月5日登場，小朋友都很期待。（記者盧賢秀攝）

2025/06/27 12:36

〔記者盧賢秀／基隆報導〕夏季酷熱，大人小孩最愛玩水了！基隆親水季將於7月5日在暖暖親水公園登場，每天有2個時段噴水，讓大小朋友消暑，今年整修水域遊憩設施，小朋友安全瘋狂戲水。開幕當天現場免費提供限量冰品，同時今年結合7所學校規劃6條鄉土走讀課程，來基隆親水公園玩水也了解暖暖自然生態與文化。

基隆暖暖親水季每年夏天都是大小朋友很期待戲水的地方，今年7月5日開幕一直到8月31日，讓民眾度過清涼夏天。

請繼續往下閱讀...

副市長邱佩琳說，今年親水公園經過整修，噴水系統、水池及空間配置都重新整修，讓民眾玩得更安全的環境中快樂嬉戲。

同時，今年親水季規劃了「走入暖暖」的體驗活動，與暖暖區7所學校共同規劃了7條路線的鄉土走讀和手作活動，民眾來玩水還認識當地的環境生態、在地文化。

暖暖區長陳儒東指出，親水季期間親水公園噴水設施在上午9點30分至11點、下午4點至5點30分開放，每週一、五進行清潔及換水作業暫停開放。7月5日當天現場免費提供限量冰品。

基隆親水季吸引許多大小朋友來玩水。（資料照）

基隆親水季將在7月5日登場，小朋友都很期待。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法