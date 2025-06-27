台東湧泉運動公園鑿井補水 即日開放免費戲水

湧泉泳池回復清澈。（記者劉人瑋攝）

2025/06/27 15:43

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市湧泉運動公園在連日大雨後，終於回到以往的水位，台東市公所為保持水位再鑿3井隨時補水，並設2道水匣門防止廢水倒灌，即日開放並免費戲水。

台東市湧泉運動公園以天然湧泉、人魚共游出名，但因長期缺水、水源不穩定致水質常惡化，在市公所施工後，今早辦理記者會，宣佈整理後重新開張。

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縣長饒慶鈴在致詞時說，由於興建總圖書館關閉縣立泳池，當時活水湖亦未安排好民眾游泳區域，全市皆無任何免費泳池，所幸接下來包括湧泉將有多處免費泳池。

這處泳池承載了許多老台東人記憶，許多在場來賓從小都有過晚上6時以後翻牆進入游泳的回憶，泳池底部長年有地下水冒出，排水溝連接大海，卻也因此有部分海水魚逆游入池，但最多還是淡水魚種，但在數年前台東市公所施工整修泳池，卻將池底多數泉眼封住，極少量水源來自地下，想大量補水只能靠暴雨。

陳銘風說，已經回不去以前小時候的樣子，加上近年大樓愈蓋愈多造成水位下降，只能另抽地下水補入泳池，維持泳池繼續使用，讓市民能保有這項從日治時期就存在的習慣。

台東市民多一處免費戲水泳池。（記者劉人瑋攝）

水仗開始，無差別攻擊。（記者劉人瑋攝）

劫後餘生的小女童。（記者劉人瑋攝）

人魚共游。（記者劉人瑋攝）

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