以旅客量當單一績效？新任觀光署長陳玉秀：過多遊客也會產生影響

新任觀光署長陳玉秀今天交接。（記者吳亮儀攝）

2025/06/27 12:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署今天（27日）舉行署長交接典禮，新任署長陳玉秀提到國際觀光客問題，她表示，今年應該會比去年好很多，但「台灣是否一定要以『量』為單一績效？」她指出，日本京都和西班牙巴塞隆納在抗議觀光公害，永續議題不是只有環境、過多遊客也會對民眾產生影響。

陳玉秀受訪時表示，國際觀光客享受台灣的資源，相信民眾也不會希望每天很多人進出影響生活，對於有無更好的績效評估方式，她認為，以旅宿訂房為例，例如是否改為讓旅客留宿更多天，從以前的兩天一夜、以後增加為三天兩夜，提高旅客在台灣的旅遊滿意度。

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她也被媒體問到觀光業者希望開放中國遊客來台，她表示，這問題有國家政策角度，她會幫業者溝通、但要尊重總統府對國家政策的決定。她也提到，觀光署國際組也在各國擴點，明年還會持續增加，有些不是馬上會產生效益、還需要持續蹲點。

陳玉秀也被問到國內旅遊，例如墾丁常被詬病等問題，她表示，她一直都不覺得補助是最好的方式，墾丁到底實際的問題是什麼，還要實際再去了解，不能把疫情期間國人都在國內旅遊的高峰期拿來和現在比較，她也認為，以她去花東旅遊經驗，民宿訂房率很好，不知道是資訊上誤會還是溝通差異，「先事實了解，再看看有無解方」。

陳玉秀在致詞時也提到，在上任前有去花東搭了觀光列車「山嵐號」，驚嘆台灣真的太美了，怎麼這麼久以來都忽略了台灣的美好？認為「台灣不缺好風景，缺乏的是用心去看待它的角度」，並強調要從旅客的觀光體驗要升級；她也提到，許多外國遊客很喜歡台灣的超商，這是旅程的重要資訊交換站，也喊話看未來超商有無可能加入觀光產業推動，讓資訊介接更方便。

對於未來期許，她表示，期待建立更開放溝通的文化，要有靈活執行機制，「我們和市場很接近，太僵化是沒辦法的，因為市場變化的太快了，要讓政策和民間需求可以連結，要讓台灣不只是旅人的選擇、也要心嚮往之」。

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