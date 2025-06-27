彰縣砸1500萬發放1萬個防災包 村里鄰長、民防團幹部全都有

彰化縣防災工具包，除了背包、雨鞋還有緊急醫療用品。（記者劉曉欣攝）

2025/06/27 12:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天（27日）宣布將發放1萬個防救災工具包，給全縣的村、里、鄰長，以及各地公所的民防團幹部，每個單價約為1500元，總計花費1500萬元。不少縣議員敲碗加碼發放，因為有的村里鄰長年事已高，在救災現場須由其它人員出面協助。

彰化縣所配發的防災包的內容有：雙肩背包、雨衣、雨鞋、附頭燈安全帽、指揮棒、防護手套、手電筒、電子哨、警示帶、簡易急救醫藥包、收音機、急救毯及全民國防手冊等等。民政處表示，因為總數有1萬份，將由各公所來協助發放給全縣的村、里、鄰長，還有民防團幹部。

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民政處指出，每份防災包價格約為1500元，總計花費1500萬元，這是去年就編列採購預算，防災包的內容物，其中以雙肩背包與雨鞋的單價較高，考量到雨鞋在救災的實用性，挑選功能性較佳的款式來納入。

彰化縣長王惠美表示，每當災害來臨時，村里鄰長與民防團都是基層第一線的守護者，在發放防災包之前，全縣已舉辦過兩場的教育訓練，並在下半年加強26鄉鎮市的避難收容所防災演練，強化基層的防災應變能力。

彰化縣的全民國防應變手冊，網路點擊次數是全國第1名，以超過11萬次遙遙領先其它縣市，不少村里鄰長與民防幹部得知可以人手一個防災工具包，以後颱風、地震，都只要一包上肩出門，真是太好了。

彰化縣長王惠美與議員一起檢視防災工具包。 （記者劉曉欣攝）

彰化縣防災工具包，除了背包、雨鞋還有緊急醫療用品。（記者劉曉欣攝）

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