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    7/1-8/31部分時段 攜自行車搭中捷70降至50元

    中捷公司表示，攜帶自行車進站時請依照站務人員引導。（中捷公司提供）

    中捷公司表示，攜帶自行車進站時請依照站務人員引導。（中捷公司提供）

    2025/06/27 12:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運沿線鄰近多條具特色的自行車道，為鼓勵民眾暑假低碳旅遊，善用捷運與自行車暢遊台中，中捷公司表示，自7月1日至8月31日推出「夏季自行車搭中捷優惠折扣方案」，攜帶自行車搭乘捷運車票售價將從70元調降至50元，攜帶自行車搭乘捷運的開放時段為假日全天及平日10至16時、20時至營運結束。

    中捷公司表示，台中不僅是自行車產業重鎮，更擁有全台數量最多的自行車道，包括旱溪親水式自行車道、綠空廊道、綠空鐵道1908及濱海自行車道皆鄰近捷運綠線車站，形成完善的「捷運＋自行車」旅遊模式。

    在暑假到來的時刻，很多民眾想騎自行車趴趴走，但又怕騎太久，因此暑假推折扣，自7月1日至8月31日，攜帶自行車搭乘捷運車票售價將從70元調降至50元。

    中捷公司表示，民眾攜帶自行車搭乘捷運的開放時段為假日全天及平日10至16時、20時至營運結束。高鐵台中站因運量高、月台腹地小，不開放攜帶自行車進出，其餘各站皆可在詢問處購買「攜帶自行車票」。此外，自行車尺寸限制為長180公分、寬70公分、高120公分以下，請依服務人員引導由公務門進出，並停於車廂內指定位置。

    此外，中捷公司同步推出「一『騎』搭中捷」抽獎活動，自7月1日起至8月31日止凡是旅客攜帶自行車搭乘台中捷運，出站後即可獲得抽獎券一張，填妥姓名及電話投入車站抽獎箱，就有機會獲得夏日好禮。不過，因高鐵台中站不開放攜帶自行車進出站，該站無發送抽獎券。

    中捷公司表示，夏日好禮包含BLACK Design露營配角桌、毛毯等潮流露營小物、華剛茶業山嵐花香烏龍冷泡茶兌換券+精品莊園茶包、屋馬燒肉集團鮮榨檸檬飲品兌換券、星宇航空峴港/澳門航點紀念杯（附史努比手提袋）等，採雙週抽獎方式，而松竹站居市森駅也共襄盛舉，憑攜帶自行車搭中捷購票證明，至松竹站精選店家皆享有期間限定折扣。

    為協助民眾規劃騎旅路線，中捷公司同時推出「單車地圖」，民眾可循著地圖探索鄰近車站的自行車道。地圖資訊可至台中捷運官網查詢。

    台中捷運單車地圖可於中捷官網查詢。（中捷公司提供）

    台中捷運單車地圖可於中捷官網查詢。（中捷公司提供）

    暑假騎自行車搭中捷可折扣。（中捷公司提供）

    暑假騎自行車搭中捷可折扣。（中捷公司提供）

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