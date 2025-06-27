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    「南極恐龍」穿越時空 國立海科館8K影片7月上演

    國立海洋科技博物館暑假推出全新體驗，從7月1日（週二）起，海洋劇場將上演全新8K影片「南極恐龍」。（國立海洋科技博物館提供）

    國立海洋科技博物館暑假推出全新體驗，從7月1日（週二）起，海洋劇場將上演全新8K影片「南極恐龍」。（國立海洋科技博物館提供）

    2025/06/27 12:31

    〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆的國立海洋科技博物館趁暑假推出全新體驗，從7月1日（週二）起，海洋劇場將上演全新8K影片「南極恐龍」，帶領觀眾穿越時空，探索2億多年前南極的恐龍世界。同時為迎接暑假到來，7月至8月期間，天天開館，週一也不休館。詳細資訊請參閱海科館官網。

    海科館表示，海洋劇場配備全台首座8K雷射投影機，結合高擬真音響設備，為觀眾帶來身歷其境的觀影體驗。7月上映的「南極恐龍」是近10年來一部原創大型恐龍電影，描述地球氣候劇變下，南極生物如何適應極端環境，並跟隨科學家腳步探討氣候變遷與生態保育議題，適合各年齡層觀賞。

    海科館館長王明源指出，暑假期間海科館天天開館，且假日延長服務時間到18時，每月壽星享有入館優惠，館內不僅有精彩電影，更推出多樣活動與展覽，遊客可搭乘「潮境方舟」體驗海上觀光，透過船底玻璃視窗觀賞珊瑚與魚群，深入認識基隆海灣生態；此外，「人魚減塑藝術展演」也將於7至8月安排多場表演，以藝術形式推廣減塑理念。

    國立海洋科技博物館暑假推出全新體驗，從7月1日（週二）起，海洋劇場將上演全新8K影片「南極恐龍」。（國立海洋科技博物館提供）

    國立海洋科技博物館暑假推出全新體驗，從7月1日（週二）起，海洋劇場將上演全新8K影片「南極恐龍」。（國立海洋科技博物館提供）

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