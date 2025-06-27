銜接鳳山及大寮重要道路 高市府砸3千萬重新刨鋪

鳳捷路到大寮區捷西路全線約2.3公里，重新刨鋪改善。（高雄市道工處提供）

2025/06/27 11:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市鳳山區鳳捷路至大寮區捷西路，是銜接鳳山及大寮區的重要道路，市府投入3千萬元經費，進行全線約2.3公里長路面刨鋪改善，目前已完工，民眾直呼「很有感」。

鳳捷路至捷西路是銜接鳳山及大寮區的重要道路，可串聯鳳屏一路（台1線）、鳳林公路（台25線）與中正路（高63）、萬丹路（高68），也是捷運橘線到大寮站行經路段，鄰近第81期市地重劃區、輔英科大，向東聯結和發產業園區，周邊住宅區人口眾多，是民生往返與產業運輸的樞紐地段。

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高雄市工務局道工處指出，為提升鳳山與大寮地區往來的路面品質，此次針對鳳山區鳳捷路至大寮區捷西路，進行全線約2.3公里長路面刨鋪改善，改善總面積約4.7萬平方公尺，並於鄰近捷運橘線大寮站的捷西路、中正路口，新設實體化中央分隔島與人行步道，工程總經費約3000萬元，已於近日完工，提供民眾更順暢的通行道路。

道工處表示，施工前已調查道路基底層軟弱部分，並重點改善，進一步要求各管線單位配合辦理人手孔下地，孔蓋下地數量計120處，另選用可有效減少碳足跡的再生瀝青混凝土換新路面，並重新調整標誌標線、增設左轉專用車道等。

除改善鳳捷路、捷西路等路面外，考量捷西路途經捷運大寮站，周邊發展與居住需求持續增長，此次也將捷西路與中正路路口既有標線型中央分隔島與人行通道實體化，並於各轉角行人停等區設置防護欄杆，減緩事故發生可能對行人帶來的衝擊，當地里長也對改善成果相當滿意。

鳳捷路至捷西路是銜接鳳山及大寮區的重要道路。（高雄市道工處提供）

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