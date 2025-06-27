傳統性別刻板印象揮不去！ 近6成同意女性比男性適合照顧嬰幼兒

行政院性別平等處公布「114年性別平等觀念電話民意調查」結果，受傳統性別刻板印象之影響，58.3%民眾同意女性比男性更適合照顧家中的嬰幼兒。（情境照）

2025/06/27 11:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院性別平等處今（27）日公布「114年性別平等觀念電話民意調查」結果，民眾性別意識雖逐漸抬頭，但對於家庭中的育嬰照顧責任，仍受傳統性別刻板印象影響，58.3%民眾同意女性比男性更適合照顧家中的嬰幼兒，且近3年調查（2023至2025年）均超過5成。

行政院表示，本次調查有93.4%民眾不同意「若女性只有口頭說『不』，沒有極力抗拒，不算是性騷擾或性侵害」，更有高達94.1%民眾認同「同事遭受性騷擾時，願意向公司申訴或舉報」，顯見多數民眾已具有高度性別暴力防治觀念。

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調查顯示，雖已有94.7%民眾不同意「女性不適合念理工科系」，更有高達96.3%民眾認為「家庭事務先生與太太意見一樣重要」，但仍有58.3%民眾同意女性比男性更適合照顧家中的嬰幼兒，且近3年調查（112至114年）均超過5成。

自同婚法案通過後，民眾對於同性伴侶婚育權益之支持度逐步提升。調查顯示，69.9%民眾認同「同性伴侶應享有合法結婚權利」，較首次（2018）年調查的37.4%，大幅提升32.5個百分點；更有78.0%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，亦較2018年提升24.2個百分點，均較同婚法案通過前有大幅的進展。

在跨性別者權益部分，調查顯示民眾對於跨性別者多持尊重與接納態度，有91.5%民眾同意「可以與跨性別者當同事」，近3年調查均達9成；另外，針對跨性別者變更身分證性別登記之相關議題，民眾則看法不一，有59.3%民眾表示同意「跨性別者、雙性人身分證可以登記第三性別選項」，近3年調查均逾5成，但僅有40.6%民眾同意「跨性別者免摘除器官就能更換身分證上的性別」，近3年調查均未達5成。

此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，於今年4月24日至28日以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，共計完成有效樣本1077份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.99個百分點。

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