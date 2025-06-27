暑假要來了！「小小建築師x史萊姆夜光派對」明開展

暑假要來了！「小小建築師x史萊姆夜光派對」明（28）日將於國立台灣科學教育館開展。（主辦單位提供）

2025/06/27 10:53

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假要來了！「小小建築師x史萊姆夜光派對」明（28）日將於國立台灣科學教育館開展，全展佔地650坪，匯集STEAM教育理念與感官互動體驗，為親子家庭量身打造兼具知識性與娛樂性的暑期展覽。

主辦單位建築樂園與UNIQUE史萊姆實驗室，聯手規劃以「邊玩邊學」為核心，劃分為兩大主題區，「小小建築師White Ocean」以STEAM5大學習核心理念設計6大互動設施，包括200坪純白球池的「雪白星球海」、彈跳區「蹦蹦雲樂園」、搭建巨型積木的「小魯班建築事務所」、軟彈射擊場「CS能量射擊場」、模擬農作的「沙力農場」與駕駛工程車的「小車工程隊」6大主題區，讓孩子在遊戲中自然學習，並透過體驗，強化邏輯、發展協調與創造力。

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此外，「UNIQUE史萊姆實驗室─夜光派對」首次透過夜光元素，設計史萊姆五感互動裝置，打造感官與創造力並重的STEAM夜光展區，從夜光節奏鼓棒、氣流泡泡對戰、手作光球扭蛋到多材質觸感實驗盆，讓孩子沉浸於探索與創作的趣味科學世界中。展覽自明日至8月31日止，於科教館7樓南側展出。

暑假要來了！「小小建築師x史萊姆夜光派對」明（28）日將於國立台灣科學教育館開展。（主辦單位提供）

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