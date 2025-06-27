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    免費玩！新北永和「2025暑假親子趣」氣墊樂園＋精采表演28日登場

    新北市永和區公所年度親子活動「2025暑假親子趣」即將於28日下午2點半到6點半在仁愛公園歡樂登場，圖為過去活動情形。（永和區公所提供）

    新北市永和區公所年度親子活動「2025暑假親子趣」即將於28日下午2點半到6點半在仁愛公園歡樂登場，圖為過去活動情形。（永和區公所提供）

    2025/06/27 11:19

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區公所年度親子活動「2025暑假親子趣」即將於28日下午2點半到6點半在仁愛公園歡樂登場，區公所將仁愛公園打除了小朋友最愛的各式氣墊設施，還有表演活動，而且全程免費，邀請全家大小一起到場同樂。

    活動代言人員許昭興表示，活動內容豐富，最受小朋友期待的大型氣墊設施，包括「糖果屋滑水道」讓大小朋友在夏日裡盡情消暑、「遊戲水池氣墊」與「小車溜滑梯」則提供安全又刺激的乾濕雙玩法，今年更首度規劃「開心魚場」玩具釣魚池，激發孩子的好奇心與專注力，打造寓教於樂的親子互動空間。

    許昭興表示，除了氣墊樂園外，舞台區也將帶來不間斷的精彩表演，包括活力滿分的暖身帶動跳、驚豔視覺的高空體操特技與氣球魔術秀，以及融合異國風情與童趣的小丑泡泡秀與特技鐵環，誠摯邀請各位大朋友、小朋友把握暑假共度親子時光，創造美好的夏日回憶。

    永和區長周慶珍表示，「暑假親子趣」深受孩子與家長的喜愛，邀請大家28日來永和仁愛公園，一同開啟夏天的歡樂序幕，此外「2025永和仲夏夜之夢」也將於7月12日登場，更多活動詳情及最新消息請上永和區公所官網或「新北市永和區公所-和平之鴿」臉書粉絲專頁查詢。

    新北市永和區公所年度親子活動「2025暑假親子趣」將於28日在仁愛公園歡樂登場，圖為過去活動情形。（永和區公所提供）

    新北市永和區公所年度親子活動「2025暑假親子趣」將於28日在仁愛公園歡樂登場，圖為過去活動情形。（永和區公所提供）

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