因應川普國際生政策 教育部協助台生專案申請我大學碩博班

教育部協助在美國的台生返國就讀，入學今年8月新學年碩士班或博士班採「專案申請」。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/27 11:00

〔記者林曉雲／台北報導〕因應美國總統川普對國際生的政策，為協助在美國的我國學生申請返台學習，教育部今（27）日說明，114學年度第1學期（今年8月起）入學碩士班或博士班採「專案申請」，申請對象包括已取得美國大學入學許可，但無法取得簽證入學之我國籍學生，或因簽證問題無法留學美國之我國籍學生。

教育部高教司科長李孟珊表示，學生填妥申請文件寄送教育部，教育部收訖文件並確認資格後，會將表件轉送其申請學校進行入學審查，學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。申請表電子檔公告於教育部高等教育司網頁之「資料下載」區。

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此外，李孟珊表示，114學年度第2學期入學的碩士班及博士班，學生可報考各校在今（2025）年9月至11月辦理的115學年度碩、博士班甄試，並得提前於明（2026）年2月（114學年度第2學期）入學就讀。

至於受國際局勢影響之僑生、港澳生及外國學生等非本國籍學生專案入學，學校得於單招管道招收無法在美留學欲來台修讀學、碩、博士班之學生，如學校因招收這些學生逾教育部原核定且可使用的名額數，可在招生辦完之後，專案報教育部，申請本地生缺額流用或名額增量。

李孟珊也說明學習銜接措施包括，可申請隨班附讀（未涉及學位取得），鼓勵國內大學視情況提供隨班附讀的機會，並由學校提供相關學分證明，以利同學未來銜接學業之用，為因應近期國際情勢，如有在美學生欲返台就學，教育部會同各大學提供各項學習銜接措施，可透過教育部就學服務專線電話（02-77365642），獲取即時訊息。（11:51更新）

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