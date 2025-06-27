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    高雄防水閘門補助申請暴增8倍 中央允補助50％

    去年高雄受颱風接連侵襲，申請防水閘門補助案件暴增8倍。（資料照）

    去年高雄受颱風接連侵襲，申請防水閘門補助案件暴增8倍。（資料照）

    2025/06/27 10:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年高雄受到凱米、山陀兒颱風接連侵襲，市區多處淹水，防水閘門補助申請更暴增8倍達4359件，立委李昆澤多次向行政院爭取補助經費，今天（27日）傳來好消息，李昆澤表示行政院已責成內政部辦理，中央將補助裝設經費50%，由中央特別統籌分配稅款支應。

    高市水利局提供防水閘門補助，最高可申請9.4萬元，統計前年受理543件，但去年颱風接連來襲，申請量暴增至4359件，總金額超過3.3億元；由於市府預算僅編100萬元，1千萬預備金也用罄，許多市民擔心領不到補助，水利局則提報墊付案，並向中央爭取經費。

    民進黨立委李昆澤說，去年凱米、山陀兒颱風接連侵襲，造成高雄市民嚴重影響，當時他與市長陳其邁向行政院長卓榮泰請求支持，盼補助市民裝設防水閘門，2個會期總質詢他也特別提出防水閘門需求。他透露，非常感謝卓院長的支持，行政院已經正式函文內政部，明確表示將協助去年受凱米、山陀兒颱風影響的民眾裝設防水閘門，由中央特別統籌分配稅款補助50%的費用，降低民眾與市府負擔。

    李昆澤指出，裝設防水閘門，是落實防災加強抗災能量的具體作為，市民防災意識抬頭，有超過4千件的防水閘門申請案件，預計要3億多經費，他特別再請卓榮泰協助，針對裝設防水閘門給予相當補助，非常感謝行政院具體回應，將補助50%的裝設費用。

    李昆澤補充說，去年卓榮泰到高雄寶業里滯洪池、前鎮國小、典寶溪等多地視察，並針對急迫性、系統性問題給予高雄防洪治水具體協助，中央總計補助約46.4億元，推動包括區域排水改善27.9億元、雨水下水道系統功能提升4.7億元、水利設施災後復建工程13.8億元，提升高雄市防洪能力。

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