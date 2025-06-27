國寶級儀器首度亮相 揭示臭氧層破洞到永續未來

遠哲科學教育基金會攜手中研院辦展，明日起在科教館展出，李遠哲團隊設計國寶級儀器「交叉分子束」首度亮相，圖為文叉分子束原理區模擬沉浸區。（科教館提供）

2025/06/27 10:49

〔記者林曉雲／台北報導〕國寶級實驗儀器現身，中央研究院原子與分子科學研究所攜手遠哲科學教育基金會，共同推出「從大氣化學看人類永續」系列活動，將於明（28）日在國立台灣科學教育館盛大登場，諾貝爾獎得主李遠哲團隊畢生研究將完整呈現，由他們設計的國寶級儀器「交叉分子束」也將在展覽中首度公開，對揭示臭氧層破洞成因具有關鍵貢獻。

遠哲科學教育基金會今年成立30週年，特別策劃主題展覽，明日亦將舉辦「永續大師論壇」與「永續實踐論壇」，邀集重量級講者與在地實踐者，以跨領域視角深入剖析科學、政策與公眾行動之間的連動與影響。下午再舉行「初心童行，同心協力」紀念活動，回顧遠哲基金會及科學趣味競賽30年來的發展歷程與深遠影響，見證台灣民間科普運動的耕耘與創新。

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活動最大亮點為明日同步開展的「看見分子相遇的奇妙」展覽，在科教館3樓常設展區展出，歷時3年規劃設計，最大亮點是國寶級儀器「交叉分子束」首次公開展示，該儀器曾為多位諾貝爾化學獎得主的重要研究工具，有「諾貝爾獎實驗搖籃」之譽。這項裝置讓化學反應的過程得以「被看見」，其研究成果對揭示臭氧層破洞成因具有關鍵貢獻，其研究成果不僅開拓了人類的視野，亦有助釐清南極臭氧層破洞的原因，為科學發展與環境永續帶來深遠意義。

此外，展覽從看見微觀分子碰撞到證實臭氧層破洞的機制，讓觀眾能親眼見證科學如何翻轉永續未來，「永續科普動手玩」實作體驗區，設置如「暖化是怎麼回事？」熱輻射觀測實驗，讓民眾從生活角度認識暖化及影響；「解讀分子束實驗小秘訣」機械手臂互動等裝置，大小朋友可透過身體感官，以遊戲方式探索熱能傳導與分子行為，是少見的科普互動體驗。

中央研究院原子與分子科學研究所攜手遠哲科學教育基金會，共同推出「從大氣化學看人類永續」系列活動，明日起在科教館登場。（科教館提供）

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