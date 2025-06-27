高空冷心低壓持續影響 午後雷陣雨發展旺盛

天氣風險公司分析師薛皓天指出，今天維持偏東風環境，高空冷心低壓仍在台灣上空影響，大氣不穩定度高，各地大致為多雲時晴轉午後多雲有雷陣雨天氣，持續有降大雨勢機會。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2025/06/27 10:03

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司表示，由於高空冷心低壓仍在台灣上空，大氣不穩定度高，今天各地大致為多雲時晴、中午後多雲有雷陣雨天氣，持續有降大雨機會，週末天氣水氣偏多，仍維持午後多雲降雷陣雨，預估山區偶有較大雨勢。

天氣風險公司分析師薛皓天指出，昨日受高空冷心低壓影響，中部以南午後對流發展旺盛並持續至晚上，台中以南降雨明顯，單點達大雨等級。今天維持偏東風環境，高空冷心低壓仍在台灣上空影響，大氣不穩定度高，各地大致為多雲時晴轉午後多雲有雷陣雨天氣，持續有降大雨勢機會，在高層吹偏南風，底層吹偏東風，預估中部以南降雨可能與昨天類似，偶有較大雨勢發生，有達大雨等級以上機會，其餘地區仍有短暫雨或雷雨。不過午後雷雨預測難度高，仍須即時看對流發展而定。各地雲量稍多，高溫上升有限，但局部仍有35度左右高溫機會，特別是大台北盆地、中南部內陸地區需多留意。

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週末兩天（28至29日）大致為偏東到東南風環境，且台灣附近低壓系統多，整體大氣不穩定度高，水氣偏多，各地維持晴午後多雲雷陣雨天氣，預估近山地區偶有較大雨勢發生，西半部平地仍有受到熱對流擴散影響，局部有短暫雨。氣溫方面，將達36度以上高溫區域少，不過仍有接近36度的可能，同樣是雙北地區及中南部內陸地區高溫較明顯。

直到下週五（7月4日）前受到高壓壟罩影響，環境維持偏東風，大致也為夏季晴午後多雲短暫雨天氣，預報顯示高壓中心較接近台灣，白天高溫明顯，須留意36度以上高溫，午後雷陣雨大多集中在近山地區，局部往西半部平地擴散，帶來短暫雨，週六西風增強，轉西南風環境，上午前中部以南沿海地區有零星短暫雨機會，午後降雨也大多集中於近山地區，不過台北盆地受西南風沉降作用，氣溫炎熱，不排除有36至38度左右高溫，中南部內陸地區也有36度左右高溫機會。

目前在南海至關島一帶的大低壓槽有熱帶擾動在發展，預報顯示太平洋高壓偏強，高壓中心在東海且有進入中國浙江甚至往福建沿海移動，台灣完全受高壓壟罩，目前模式預估在7月初關島附近有颱風生成，預計沿著高壓邊緣，向東北方移動朝日本東方海面，不影響台灣，後續是否有變化，待持續觀察。

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