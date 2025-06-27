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    中華電信董座簡志誠：微波網路點亮台灣山頭 全光網絡帶動國際競爭力

    中華電信董事長簡志誠。（記者張家睿攝）

    中華電信董事長簡志誠。（記者張家睿攝）

    2025/06/27 11:00

    〔記者王憶紅／台北報導〕全光網路技術（APN, All-Photonics Network）是下世代超高速、低延遲、低耗能的寬頻傳輸網路，中華電信董事長簡志誠接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，中華電信現正推進「全光網絡」技術測試，期望透過高速光纖連接完成異地資料中心操作，減少能耗、提高網路效率，長遠計畫是進一步吸引國際雲端、AI供應商來臺設立營運中心，帶動國內數據產業國際競爭力。

    中華電信近年來積極布局海（海纜）、地（固網寬頻、行動寬頻與微波通訊）、星（衛星軌道低於36000公里以下的低、中軌道衛星）、空（衛星軌道高於36000公里以上的同步軌道衛星） ，以強化網路韌性。

    在陸地光纖布局，簡志誠說，除固網寬頻的光纖涵蓋率在今年5月達94.2%、2Gbps涵蓋率達84.9%，光纖到家接取網路佈建XGS-PON設備，也推出對稱型2Gbps上網服務外，中華電信是台灣首家獲得IOWN 全球論壇（Innovative Optical and Wireless Network Global Forum）概念性驗證認證的企業，顯示中華電信在新世代全光網路技術領域已與NTT、Fujitsu等國際大廠具相當實力，且目前全球只有中華電信跟日本NTT完成試驗、展演。

    簡志誠表示，如果將所有的AI資料中心都建在一個地方，耗電會太大，全光網路布建起來後，AI資料中心可以透過全光網路連結，不用建在一地、一國，也就是AI資料中心可以南部、北部各建一處，甚至可以建在東南亞、美國，再用全光網路把各地資料中心連結起來，全光網路除提供中華電信發展AI、6G需求，並可帶動國內科技廠商成為供應鏈的一環。

    在行動寬頻部分，簡志誠指出，中華電信是唯一在368鄉鎮區均有4G、5G基地台信號涵蓋的業者，偏鄉之4G、5G村里涵蓋率皆超過99%，提供全台綿密涵蓋的行動網路服務，悠閒享受各種離城不離線的漫活模式。

    簡志誠表示，微波通訊的基本原理是將訊號轉換成電磁波，可作為衛星通訊的補充和備援，在某些情況下也能提供快速的網路連接。目前中華電信在偏鄉山區、離島計有上百對微波，可於天災發生或陸/海纜障礙中斷時，即時將訊務疏轉至微波網路，確保山區及離島對外通訊維持穩定。

    簡志誠強調，目前已點亮台灣50多座山頭的微波網路，也將持續強化國內離島微波建設。包含台馬通訊障礙時自動切換至全頻寬微波傳輸、今年新建北竿-東引微波系統、蘭嶼對外微波通信總頻寬約6.92G。

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