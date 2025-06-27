中華電信董事長簡志誠：海纜布建引進國際大咖 提升台灣國際地位

中華電信董事長簡志誠。（記者張家睿攝）

2025/06/27 10:30

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣是個島國，海纜是聯外通訊的重中之重，中華電信董事長簡志誠在本報「官我什麼事」節目專訪指出，中華電信積極布建國外、國內海纜，不僅要台灣成為亞太通訊樞紐，更可吸引國際業者聚集，凸顯台灣在國際上的地位。

中華電信近年來積極布局海（海纜）、地（固網寬頻、行動寬頻與微波通訊）、星（衛星軌道低於36000公里以下的低、中軌道衛星）、空（衛星軌道高於36000公里以上的同步軌道衛星） ，以強化網路韌性。

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在海纜佈局方面，簡志誠說，中華電信目前有7條國際海纜及4個國際海纜站，規劃將再新建7條海纜及1個新的海纜站，大幅提高台灣對外國際網路韌性。國際海纜今年下半年將有連接台日港新的SJC2 （東南亞日本二號海纜）、連接台日印新的APRICOT （杏子海纜）2條海纜完工啟用，並陸續投入橫跨太平洋，串聯亞洲與北美的E2A等新海纜建設，E2A預計2028年正式啟用。

在國內海纜方面，共有9條國內海纜連結本島與澎、金、馬及小琉球等，正在建設台澎金馬第4海纜，預計2026年中完成，在離島通信系統以雙海纜傳輸互為備援外，也輔以微波、衛星通信提供備援。

簡志誠指出，海纜布建除持續使用新的技術之外，也會引進AI技術，AI技術的智慧維運，有一個很大的目的，除了維持韌性、管理優勢之外，更希望把臺灣建設成整個亞太的通訊樞紐。

簡志誠進一步指出，就亞太市場的海纜通訊，東南亞各國要往日、韓跟美國，就是要經過臺灣，所以台灣布建海纜越多，各國就都透過臺灣來轉接，臺灣也將成為亞太的通訊樞紐，同時，在包括AI數據中心、算力運用、雲端業者等國際業者，都來臺灣設廠，進而可帶動台灣就業市場、技術引進等，台灣產業就可以更國際化，在世界上地位就能更加凸顯。

另外，避免權宜輪日後再勾斷海纜，影響網路通訊，簡志誠說，中華電信已採取積極作為，包括加深埋設、加入保護管的強化海纜物理防護，也優化SAWS海纜自動預警系統、更加密海巡單位合作等措施，降低海纜被勾斷的風險

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