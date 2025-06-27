建構網路韌性 中華電信簡志誠：台灣第一顆主權衛星年底發射

中華電信董事長簡志誠（圖左）在本報「官我什麼事」節目專訪時指出，要建立國家衛星隊。（記者張家睿攝）

2025/06/27 10:10

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣第一顆主權衛星將在年底發射，明年正式營運，中華電信董事長簡志誠在本報「官我什麼事」節目專訪更指出，中華電信已與主要低軌衛星談定獨家代理營運權，且也談妥要引入台廠供應鏈，目的就是要打造國家衛星隊。

中華電信近年來積極布局海（海纜）、地（固網寬頻、行動寬頻與微波通訊）、星（衛星軌道低於36000公里以下的低、中軌道衛星）、空（衛星軌道高於36000公里以上的同步軌道衛星） ，以強化網路韌性。

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在星空佈局方面，簡志誠指出，太空的衛星布局競賽越來越白熱化，因此衛星計畫一定要提早布局、落地要快（要能落地應用）、涵蓋要全（高中低三軌），衛星對台灣很重要，需要更多的衛星頻寬強化通訊韌性，但國際上眾多新興衛星使用Ka頻段（27.5~30.0GHz），而這個頻段在台灣有一半以上（27.9~29.5 GHz）是5G在使用，亟需政府協助讓衛星可用頻寬最大化。

簡志誠說，在高軌衛星方面，目前除自有ST-2衛星、2023年啟動ST-2高軌衛星延續計畫，今年4月與美國衛星公司Astranis合作，引進第3代MicroGEO衛星，斥資近40億元打造台灣首顆專屬通訊衛星，為什麼稱作主權衛星，主要是這顆衛星中華電信可自主掌控，並調配使用全頻寬（衛星容量約8Gbps），在全權擁有與管理，目標在地震或地緣政治等不可預測情況下，維持通訊穩定、實現通訊安全自主化的目標，已預計今年底發射，明年下半年提供服務，另外，也與北歐國家在接觸新高軌衛星合作案。

簡志誠說，盧森堡衛星服務商SES是全世界唯一一家中軌衛星服務商，中華電信去年簽下在台獨家代理，已向數位部申請頻率、NCC網路營運相關審核，目前就等開通提供服務。

簡志誠說，全世界有4家低軌衛星公司，除Starlink因法規議題，無法進入台灣外，已與英國OneWeb、亞馬遜Kuiper、加拿大Telesat談定獨家代理，其中，OneWeb已在今年6月3日在台開通服務，目前就等Kuiper、Telesat開通服務，中華電信就會布建。

簡志誠表示，事實上，中華電信一直在思考，台灣怎麼在天空的服務上面佔到一席之地，因此，中華電信去跟衛星廠商談合作的時候，除要求在台灣是獨家代理外，都會附帶談一件事情，就是台灣電子製造業發達，衛星終端設備可以使用台廠設備，例如與OneWeb談合作時，會要求台廠進入入網測試，台廠入網測試通過後，就可銷售到全球，也就是希望台灣產業帶進衛星供應鏈，中華電信的一個目的，就是建構網路韌性的情況下，也能夠幫台灣的產業國際化，建構整個衛星生態圈，打造衛星國家隊。

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