北市公車火燒車引關注，高雄完成305輛電動公車專案檢修，全數合格安心上路。（記者黃良傑攝）

2025/06/27 09:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕台北大都會客運262路線電動公車日前發生火警，高雄市立即針對全市305輛電動公車「專案檢修」，尤其是電池與充電系統，更是檢修的重中之重，全部完成檢測，全數合格且運作正常。

據了解，電動型車輛的電池熱失控及充電不當，常是電池引發火燒車的主因之一，台北公車發生火燒車意外，高雄公車因全面汰換電動公車，電動公車的檢修問題，引起民眾關注，市議員也向交通局質詢，4家客運業者主動展開自主性總體檢，並配合交通局要求，完成全數車輛的電池模組、線路系統與充電裝置安全檢查。

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高雄市區客運聯合管理委員會表示，高雄市推動電動公車已有多年經驗，從採購、營運到維保皆有一套完整機制，此次專案檢修經詳細檢測，結果顯示所有電動公車狀況良好，均符合營運安全標準。

另外界也關切高市電動公車車隊有無與北市火燒車同款、同批公車，交通局追蹤確認，這次大都會燒車的廠牌為華德動能出廠，南臺灣客運有3輛與大都會同一年（2021年）出廠，但型號並不相同，也通過此專案檢修，合格並安全上路。

高雄客運、港都客運、漢程客運及南臺灣客運業者均重申，除全面落實定期檢修制度外，也持續與各區消防單位合作辦理跨單位消防演練，針對車輛火災、泡水、電系異常等狀況模擬應變流程，確保第一時間能迅速處置。

此外，業者也導入線上教育平台，讓駕駛人能隨時進行安全教育與測驗，涵蓋電車防災、車門防夾、路口停讓、性平教育、身障者與失智乘客服務應對等課程，確保前線服務品質持續提升。

北市公車火燒車引關注，高雄完成305輛電動公車專案檢修，交通局長張淑娟（右三）特地前往了解檢修情況。（記者黃良傑攝）

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