關懷浪浪 屏縣週末勁舞、寫生大賽 總獎金近10萬元

屏東縣農業物產館。（記者羅欣貞攝）

2025/06/27 08:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕喚起民眾對流浪動物的關注，屏東縣政府將於明（28日）、後（29日）兩天上午10點半到下午4點半，在屏東農業物產館舉辦「狗嗷舞，金猴畫」勁舞大賽、寫生大賽，邀請大小朋友一起用創意表達對毛孩的關注與愛，為等待認養的毛孩發聲。

屏東縣府說明，活動名稱「狗嗷舞，金猴畫」別具深意，「狗」象徵收容所中等待家的毛孩，「猴」則呼應屏東的舊稱「阿猴」，盼透過藝術創作喚起民眾對流浪動物的重視，傳遞關懷生命的價值。活動包含兩大賽事，熱力四射的勁舞大賽與充滿童趣的寫生比賽，總獎金近10萬元，鼓勵參賽者以舞蹈展現熱情、用畫筆描繪毛孩之美。

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此外，現場還規劃豐富多元的親子同樂活動，包括結合創意與實作的DIY體驗、實用的寵物照護課程、充滿趣味的闖關解謎遊戲，以及可記錄美好回憶的拍貼機，更有集結吃喝玩樂的「萌星人市集」，讓大小朋友在活動中補充能量。

屏東縣政府農業處表示，期盼透過此次活動，讓更多民眾了解流浪動物的成因，進而認識動物保護的重要性，推廣以認養代替購買、認養不棄養的觀念，尊重生命應從小做起，打造屏東成為友善、關懷與溫暖的動物友善城市。更多活動詳情及報名方式，可至屏東縣政府農業處犬貓認養及動物保護教育宣導推廣專區臉書粉絲專頁查詢。

屏東縣政府將於6月28日、29日在屏東農業物產館舉辦「狗嗷舞，金猴畫」勁舞大賽、寫生大賽。（屏東縣政府提供）

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