長榮航空直飛休士頓10週年 常年載客9成

休士頓市副市長Martha Castex-Tatum（右2）頒發「市長文告」（Proclamation），訂6月26日為「休士頓的長榮航空日」，長榮航空由總經理孫嘉明（左2）代表接下，並回贈長榮航空波音777-300ER飛機模型。（記者蔡昀容攝）

2025/06/27 08:21

〔記者蔡昀容／美國休士頓報導〕長榮航空10年前開闢桃園－休士頓航線，常年載客率9成，帶動其他航空公司載客到休士頓，助攻該市突破260萬人次旅客關卡；該航線本（6）月滿10週年，休士頓市政府當地時間6月26日頒發市長文告，將當天訂為「休士頓的長榮航空日」。

長榮航空與休士頓旅遊局於休士頓動物園舉辦「桃園－休士頓航線開航10週年」活動。休士頓市副市長Martha Castex-Tatum代表頒發「市長文告」（Proclamation），訂6月26日為「休士頓的長榮航空日」，長榮航空總經理孫嘉明接下，並回贈長榮航空波音777-300ER飛機模型。

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長榮航空是唯一飛休士頓的台灣航空公司。孫嘉明表示，開航初期與休士頓旅遊局簽合作備忘錄，投入資源開發旅遊市場，在雙方努力下，從起初每週3班成長到每週7班；旅客透過長榮航空綿密航網，從台北轉往亞洲各大城市，也讓休士頓航線載客率常年保持9成，非常不容易。

休士頓市副市長Martha Castex-Tatum感謝長榮航空執飛航線，為休士頓發展及經濟實力做出貢獻，也提升休士頓在國際門戶的地位和聲譽，並促進經貿與旅遊產業發展。休士頓旅遊局（Houston First）總裁Michael Heckman感謝長榮航空貢獻，2023年造訪休士頓遊客已突破260萬，這般亮眼成績對休士頓意義非凡。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳也出席活動。她表示，台灣與休士頓的貿易額，2015年約11億美元，去年達到111億美元，顯示過去10年雙方經濟交流快速攀升，翻了10倍，貿易額成長在全美可說是名列前茅。

休士頓所在的德州是全美第2大洲，蕭伊芳認為未來還有成長空間，早期貿易項目多是農產品，近10年逐漸轉換為電子產品、電腦及零組件，石油也是其中重要的一部分。

蕭伊芳表示，由於川普關稅政策，過去2年很多電子廠至德州，或從德墨邊境移到市中心，最近一年多可以看到很多電子廠移入休士頓，像是鴻海投資擴大、英業達也搬過來，所以可期待未來更多台灣企業進來。

近年台灣企業進入德州更多也更快速。蕭伊芳表示，去年邀請德州州長訪談，德州也在台開設駐台辦事處，雙邊交流更密切，很多台灣公司也注意到德州值得投資，德州沒有公會、土地取得成本也低，都是吸引台商前來的原因。

至於川普關稅政策是否影響成長幅度？蕭伊芳表示，外館第一線完全相信國內談判團隊，一定會談出最好成果，無論遇到任何政策調整，一向都是盡快調整腳步往前走。

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