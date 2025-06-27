北市動物園剩母斑哥羚羊 休士頓贈公羊救香火11月亮相

美國休士頓動物園致贈1隻公斑哥羚羊Harris（見圖）給台北市立動物園，預計10月抵台、11月在台和大家見面。（記者蔡昀容攝）

2025/06/27 08:24

〔記者蔡昀容／美國休士頓報導〕台北市立動物園有5隻斑哥羚羊，全部都是母羊，面臨香火斷絕危機。美國姊妹園、休士頓動物園致贈1隻公斑哥羚羊「Harris」，由長榮航空贊助運送。Harris預計今年10月抵台、11月和大家見面。

長榮航空與休士頓旅遊局於休士頓動物園當地時間6月26日舉辦「桃園－休士頓航線開航10週年」活動。活動中宣布，今年適逢台北市與休士頓市締結姊妹市64週年，休士頓動物園將致贈公斑哥羚羊「Harris」給台北市立動物園。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，今年適逢開航10週年，因此將無償協助運送Harris。對此，孫嘉明、休士頓動物園副園長Kevin Hodge現場簽訂合作備忘錄（MOU），並邀請休士頓市副市長Martha Castex-Tatum、Houston First總裁兼首席執行長Michael Heckman、休士頓機場系統總監Jim Szczesniak擔任見證人。

台北市立動物園代理副園長兼發言人曹先紹也出席活動。曹表示，市立動物園有5隻母斑哥羚羊，「我們會讓Harris很認真地工作。」其中3隻分別是2、5、9歲，是較適合孕育的個體；其他2隻超過10歲，年紀較長，也不是沒機會，但要小心一點。

Kevin Hodge說明，斑哥羚羊是極度瀕危物種，野外族群不到100隻，在圈養環境維持並增加數量至關重要。Harris於6月24日剛滿兩歲，為避免長途運輸過程過於緊張，休士頓園方已啟動減敏訓練，包括讓Harris練習走進運輸箱籠。

Harris將透過陸運前往達拉斯，轉乘長榮貨機直飛台北，再由北市動物園帶往檢疫設施，預計需檢疫1個月。為確保Harris舒服度過長途運輸，Kevin Hodge與草食動物區館長將陪同搭機；陸運預計4.5小時、飛機航程約13小時，理論上一天內可以抵達台北。

北市動物園與休士頓動物園2023年締結姊妹園。曹先紹說，北市動物園需國際級的專業，協助培育年輕一輩夥伴，也期待未來繼續交流，例如休士頓專家來台北，或台北同仁前往休士頓訓練等。Kevin Hodge稱讚，北市動物園是東南亞甚至亞洲最棒動物園，與休士頓天候相近，未來可考慮更多交流合作，不過他們會優先考慮能貢獻保育的項目。

休士頓動物園開園103年，佔地面積超過55公頃，擁有約500種、4750隻動物。去年北美動物園暨水族館協會（AZA）評鑑獲得「Straight A 全票通過」，該組織歷來只發生過7次，顯見其專業度獲極高評價。

美國休士頓動物園致贈1隻公斑哥羚羊Harris（見圖）給台北市立動物園，預計10月抵台、11月在台和大家見面。（記者蔡昀容攝）

長榮總經理孫嘉明（右3）、休士頓動物園副園長Kevin Hodge（左2）簽訂合作備忘錄（MOU），並邀請休士頓市副市長Martha Castex-Tatum（右1）、Houston First總裁兼首席執行長Michael Heckman（右2）、休士頓機場系統總監Jim Szczesniak（左1）擔任見證人。（記者蔡昀容攝）

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