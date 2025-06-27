06/27 各報重點新聞一覽

副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自X平台）

2025/06/27 07:09

自由時報

蕭美琴去年訪捷克 中國密謀衝撞 中國武官跟監 計畫車禍恐嚇

副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，險釀車禍，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性的行動；捷克最新報導指出，這場行動甚至計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。

請繼續往下閱讀...

詳見蕭美琴去年訪捷克 中國密謀衝撞 中國武官跟監 計畫車禍恐嚇。

涉發展組織 企圖引10萬紅軍入台 退役軍官當共諜 屈宏義判10年

台中高分檢起訴「復康聯盟黨」黨主席屈宏義，涉嫌收中共資金，企圖「由紅軍布置入台十萬人」，並吸收台灣現役與退伍軍人，在台發展中共的「武力內應組織」，他共吸收六名退伍軍人，甚至想成立狙擊隊，伺機狙殺「台獨份子」，檢方依違反國安法起訴，高等法院台中分院昨天判處屈宏義十年徒刑。

詳見涉發展組織 企圖引10萬紅軍入台 退役軍官當共諜 屈宏義判10年。

沒付款儲值 刷退變現 高中生破解悠遊卡 詐60餘萬

一名就讀台北市某高中的非電子科系學生，竟靠著網購來的中國NFC（近場通訊）讀寫器，自學破解悠遊卡晶片技術，再利用晶片安全漏洞進行「無本儲值」後刷退現金，半年多來詐得六十餘萬元。悠遊卡公司發現金流異常報警，台北市警方前往該生住處搜出多台NFC讀寫器及數十張悠遊卡，依詐欺罪將他函送台北地檢署偵辦。

詳見沒付款儲值 刷退變現 高中生破解悠遊卡 詐60餘萬。

聯合報

台幣升幅直追日圓 壽險虧機械業慘、出口商叫苦

美元指數重貶，亞洲主要貨幣昨日全面走升，台幣升值幅度僅次於日圓，今年升幅更居亞洲之冠。匯銀人士指出，由於台美正在進行貿易談判，中央銀行更不易出手阻升，加上出口商因為月底作帳的需求，拋匯壓力比先前更大，估計後續漲幅恐仍會居亞幣之冠。

詳見台幣升幅直追日圓 壽險虧機械業慘、出口商叫苦。

南韓總統李在明推和平經濟 普發消費券

南韓總統李在明廿六日赴國會發表就任後的首次施政演說，聚焦當前南韓國內外情勢及南韓的國計民生，在外交和安全上則提出「外交不分顏色」，強調「實用外交」。

詳見南韓總統李在明推和平經濟 普發消費券。

中國時報

環境部突襲 公告四接動工

夏季進入用電高峰，全台電廠加強發電應急，各地仍頻傳跳電，民進黨政府力推煤轉氣的能源轉型也不得不加快腳步，環境部24日公告基隆市協和電廠更新改建計畫（四接）環評通過的審查結論，並函文同意台電動工，就引發環保團體強烈不滿，26日痛批，環境部不顧協和電廠土汙調查結果出爐前夕，「非法掩護」台電，環境部長彭啓明不配當首長，要求為此下台謝罪，也準備提出訴願進行救濟。

詳見環境部突襲 公告四接動工。

韓國瑜今出征 迎立院龍頭保衛戰

726罷免投票倒數計時，國民黨全力應戰，除雙北、桃園和台中等罷免熱區首長動起來，立法院長韓國瑜也開始站台反罷，今晚就將前往桃園替藍委萬美玲、呂玉玲站台；28日則參加北市藍委賴士葆活動。藍營人士分析，大罷免投票等同立院龍頭保衛戰，若有12席以上藍委遭罷免，補選前的3個月空窗期，綠營將是國會多數，不但可依其願推進法案、或推翻先前藍白的各項修法，甚至將韓趕下台。

詳見韓國瑜今出征 迎立院龍頭保衛戰。

「復康聯盟黨」主席屈宏義涉密謀引紅軍入台，依違反國安法起訴，台中高分院判刑10年。（翻攝YOUTUBE）

17歲高中生破解悠遊卡晶片，半年多不法所得60多萬元。圖為捷運站悠遊卡自動加值機。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法