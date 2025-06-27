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    還是熱！高溫恐飆破36度 午後防大雷雨

    今各地大多為多雲到晴的天氣，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨。（資料照） 。

    今各地大多為多雲到晴的天氣，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨。（資料照） 。

    2025/06/27 06:43

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象署表示，今天（27日）各地大多為多雲到晴的天氣，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後西半部、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並留意有局部大雨及短延時強降雨，對流發展旺盛時，可能伴隨雷擊及強陣風，局部地區到晚間仍有對流持續發展的機率。

    氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍可來到31至34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，各地低溫約在24至26度。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲27至32度，金門晴時多雲26至35度，馬祖晴時多雲27至31度。

    明天（28日）至下週一（30日）南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。7月1日至3日各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    根據環境部空氣品質預報資訊，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 40 28 ~ 38 29 ~ 38 28 ~ 37

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

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