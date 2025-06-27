哆啦A夢熱氣球夢幻升空！暑假衝台東鹿野 星空音樂會、光影秀一次看

700架無人機拼湊出哆啦A夢裝著竹蜻蜓升空。（資料照）

2025/06/27 00:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台東鹿野高台7月5日到8月21日舉辦年度盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」，今年最大亮點是全球首顆哆啦A夢造型熱氣球首度登場，搭配8場星空光雕音樂會、清晨曙光飛行體驗與多場藝人演出。此外，7-ELEVEN也特別配合推出限量聯名商品與便利服務，邀大家一起FUN暑假。

今年適逢哆啦A夢電影45週年，活動特別推出3層樓高的哆啦A夢熱氣球，由大雄、靜香等角色球共同升空，療癒度爆表。7月6日開幕場與8月21日閉幕場將呈現無人機、煙火與熱氣球聯演，打造夢幻光雕音樂饗宴。

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活動期間舉辦8場夜間星空光雕音樂會，卡司包含告五人、動力火車、Matzka等。另有2場限定光影活動，7月10日太麻里曙光音樂會、7月24日池上大坡池光影水岸秀，提供多元場景體驗。

熱氣球體驗分為：

繫留飛行（550-650元）：清晨或傍晚時段升空，近距離俯瞰花東縱谷、感受日出雲海。

自由飛行（約10000元）：無繩熱氣球隨風漂浮，飽覽翠綠稻田與溪谷美景。

滑翔傘體驗（1800-2500元）：與熱氣球群並肩飛翔，享受高空腎上腺素衝擊。

為支援活動，7-ELEVEN台東地區約70家門市備貨量提升3成，販售多款哆啦A夢聯名商品，如熱氣球造型鑰匙圈、刺繡貼、野餐墊、手機背帶等，還有限量「台東紅烏龍口味米乖乖」。此外，購買指定商品或持「繫留體驗」票券者，還可享CITY CAFE買一送一優惠。

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