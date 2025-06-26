我國獲傳統豬瘟非疫區認證關鍵 疫苗發明者百歲林再春：榮耀屬於台灣

農業部次長杜文珍將世界動物衛生組織頒發的台灣為傳統豬瘟非疫區證書複本，致贈給豬瘟疫苗發明人林再春博士（右）。（擷取自農業部臉書）

2025/06/26 23:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣在5月底獲得世界動物衛生組織認證為傳統豬瘟非疫區，正式成為亞洲唯一三大豬病非疫國，傳統豬瘟可順利拔針，有賴60年前由林再春博士開發的兔化豬瘟疫苗，農業部次長杜文珍上週率隊特別將傳統豬瘟非疫國複印本致贈給甫滿百歲的林再春，感謝他對國家的貢獻。

傳統豬瘟和非洲豬瘟、口蹄疫列為三大豬病之一，傳統豬瘟在台灣存在的紀錄超過百年以上，發生率與盛行率都高，過去任職農業部獸醫所的前身家畜衛生試驗所的林再春，研究自1952年於菲律賓引進的兔化豬瘟弱毒株，透過兔子的繼代，讓病毒的毒性減弱，只在淋巴系統增殖，而不會傷害到其他臟器，進而形成保護，歷經9年時間成功開發「LPC兔化豬瘟疫苗」，隨疫苗施打後，傳統豬瘟的發生率從8.13％降低到1965年的0.02％。

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農業部在臉書發文，林再春看到證書後詢問杜文珍一行人，台灣目前是否還有豬瘟？大家齊聲回答，豬瘟已經沒有了！杜文珍介紹世界動物衛生組織發給的傳統豬瘟非疫區證書複本說，這個榮譽是農業部特別從法國帶回要獻給他，林再春只淡淡回答：「這是給台灣的！」

農業部感謝林再春身為科學家願意奉獻一生的信念，也認為拔除傳統豬瘟的過程是一場跨世代的傳承，台灣不僅成為三大豬病非疫國，由林再春研發的豬瘟疫苗也持續輸出到東南亞、中南美洲等國，將台灣經驗分享給世界。

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