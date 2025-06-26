「大溪大禧」歡慶關公生活動來了！ 6/28開幕踩街活動搶先看

大溪迎六月廿四藝陣微縮模型」透過微縮模型重現大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境陣列，作品維妙維肖。（記者李容萍攝）

2025/06/26 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大溪年度最夯的「大溪大禧」全城歡慶關公生活動來了！延續百年的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」（俗稱「迎六月廿四」）28日起至7月18日辦理，桃園市立大溪木藝生態博物館今年規劃祝福踩街、劇場展演、體驗活動、慶典氛圍裝置等13項系列活動和6大地方響應活動，要嗨翻整個大溪城。

木博館館長陳倩慧今（26）表示，28日下午3點在大溪普濟堂前辦理開幕踩街活動，由搖滾樂團搭配大溪同義社北管演奏慶典新創樂曲、新勝社飛龍團及慶典進校成果的福安國小神龍小隊共同展演，呈現傳統慶典新創詮釋、及慶典藝陣代代傳承的精神。各表演團隊今晚起陸續在大溪普濟堂前夜練，進行開幕表演神職揹偶彩排，吸引圍觀民眾先睹為快。

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陳倩慧說，開幕重頭戲「祝福踩街」除呈現傳統遶境隊伍，也設計歷史復刻隊伍加入，透過老照片徵集，沿著老城區遶境路線布置多處大型老照片展示牆外，戰後遶境隊伍中有舉大旗、扛宮燈等兒童隊伍、扮裝時髦的女子龍鳳隊、戴著帥氣墨鏡的墨斗陣青年們，還有曾風華一時的西樂隊等，串連慶典進校的大溪5所小學也出動7組神龍小隊加入踩街。

系列活動中，搶先已進駐六廿四故事館的「香火延續六廿四特展」，由社區大學老師林守茱帶領的微縮模型製作團隊合作「大溪迎六月廿四藝陣微縮模型」，透過微縮模型重現大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境陣列，展示內容包含頭旗、北管、龍陣、獅陣、童仔（三太子、土水仙童）、大仙尪─將軍神將（關平、周倉、千里眼、順風耳）、關刀、墨斗陣、正副爐主轎、六角神轎，搭配香案、民眾參與互動組合，營造沉浸式微型劇場體驗、超有看頭。

另外，大溪警分局因應開幕活動規劃交通管制、疏導措施，大溪和平老街28日畫設為行人徒步區，康莊路與和平路五岔口實施交通管制，康莊路和得勝路口在中午12點至下午6點，禁止車輛右轉進入得勝路，該路段改為單行道通行；下午2點35分至4點的踩街管制時段，隊伍自普濟堂沿普濟路、中正路、中央路、和平路，再回到普濟堂，沿線道路均機動性交通管制。

大溪迎六月廿四藝陣微縮模型」透過微縮模型重現大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境陣列，作品維妙維肖。（記者李容萍攝）

大溪迎六月廿四藝陣微縮模型」透過微縮模型重現大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境陣列，作品維妙維肖。（記者李容萍攝）

大溪迎六月廿四藝陣微縮模型」透過微縮模型重現大溪普濟堂關聖帝君聖誕遶境陣列，作品維妙維肖。（記者李容萍攝）

串連慶典進校的大溪5五所小學也出動7組神龍小隊加入踩街。（記者李容萍攝）

「大溪大禧」全城歡慶關公生活動表演團隊，今晚在大溪普濟堂前辦理開幕表演神職揹偶彩排。（記者李容萍攝）

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