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    首頁　>　生活

    何方神聖？彰化和美圓環改造 插了「這一支」全民都在猜

    彰化縣和美鎮長林庚壬揭曉圓環正中央為何物，原來是要施作電子看板。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮長林庚壬揭曉圓環正中央為何物，原來是要施作電子看板。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/26 22:18

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮的「蛋黃區」和美圓環進行變身大改造，突然圓環正中央插了「超大一支」，引來民眾熱議，有人說超像麥克風，小朋友則大喊是「貢丸」。和美鎮長林庚壬解開謎團，原來是要作「電子看板」。

    「和美圓環」鄰近和美國小、市場與和中廣場，不只是交通要道，更是早年和美鎮最熱鬧的地方，也就是蛋黃區的超級蛋黃，由於和美鎮預計拆除傳統市場進行原地改建，更被視為擦亮和美圓環的契機。

    不過，許多民眾發現，和美圓環進行改造，正中央立了「超大一支」，底下基座看起來像是樹的造型，但上方則是一團黑黑的，實在令人摸不著頭緒。但因為圓環水泥基座變低，也有人擔心會讓車子闖入造成危險。

    林庚壬強調，和美圓環改造，也就是把環境進行整理，最重要的是要施作電子看板，因為這裡交通往來方便，有人潮又有車潮，可以在第一時間把要宣布的政策，或是最新的活動，都可以在電子看板讓民眾知道。

    至於有關圓環水泥底座變低一事，林庚壬表示，民眾各方的意見都有聽到了，圓環改造也是由專業人士設計，一切以專業意見為依歸。

    彰化縣和美鎮的和美圓環位居蛋黃區，圓環正中央插了這一支，引發民眾熱議。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮的和美圓環位居蛋黃區，圓環正中央插了這一支，引發民眾熱議。（記者劉曉欣攝）

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