週五炎熱衝36度 午後慎防局部大雷雨

週五南高屏地區高溫可達36度，午後留意局部短暫雷陣雨。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/06/26 22:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（27日）天氣與今天相似，各地多為多雲到晴，午後西半部、東部地區及其他山區易有局部短暫雷陣雨。中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級。

中央氣象署預報，週五台灣附近吹偏東到東南風，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後西半部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨發生的機率。當對流發展旺盛時，可能伴隨雷擊及強陣風，請民眾多留意天氣變化並攜帶雨具出門備用。

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氣溫方面，週五各地高溫炎熱，白天普遍可以來到31到34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬，多補充水分。至於各地低溫約在24到26度。離島方面，澎湖氣溫26到32度，金門氣溫26到32度，馬祖為27到31度。

未來天氣變化，天氣風險公司指出，日前受高空冷心低壓持續影響，未來幾天中部以南受到南方水氣移入，雨勢略為明顯，各地將維持多雲時晴、午後多雲雷陣雨的天氣。另外，南海有低壓系統北上，整體大氣不穩定度高，午後雷陣雨區大，未來幾天降雨將較集中在山區。

紫外線方面，週五台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、連江縣、金門縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週五全台風速偏弱，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週五各地高溫普遍落在31至34度，南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週五台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、連江縣、金門縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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