為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週五炎熱衝36度 午後慎防局部大雷雨

    週五南高屏地區高溫可達36度，午後留意局部短暫雷陣雨。（資料照，記者塗建榮攝）

    週五南高屏地區高溫可達36度，午後留意局部短暫雷陣雨。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/06/26 22:44

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週五（27日）天氣與今天相似，各地多為多雲到晴，午後西半部、東部地區及其他山區易有局部短暫雷陣雨。中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級。

    中央氣象署預報，週五台灣附近吹偏東到東南風，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後西半部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨發生的機率。當對流發展旺盛時，可能伴隨雷擊及強陣風，請民眾多留意天氣變化並攜帶雨具出門備用。

    氣溫方面，週五各地高溫炎熱，白天普遍可以來到31到34度，尤其南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫發生的機率，外出請做好防曬，多補充水分。至於各地低溫約在24到26度。離島方面，澎湖氣溫26到32度，金門氣溫26到32度，馬祖為27到31度。

    未來天氣變化，天氣風險公司指出，日前受高空冷心低壓持續影響，未來幾天中部以南受到南方水氣移入，雨勢略為明顯，各地將維持多雲時晴、午後多雲雷陣雨的天氣。另外，南海有低壓系統北上，整體大氣不穩定度高，午後雷陣雨區大，未來幾天降雨將較集中在山區。

    紫外線方面，週五台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、連江縣、金門縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週五全台風速偏弱，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    週五各地高溫普遍落在31至34度，南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    週五各地高溫普遍落在31至34度，南高屏近山區及花蓮縱谷局部地區易有36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週五台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、連江縣、金門縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週五台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台南市、連江縣、金門縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播