新竹縣焚化爐廠商工程車違規占停 新豐鄉清潔車逆向行駛自行車道

新竹縣焚化爐工程車被檢舉違規佔停車道，更曾因而衍生車禍，圖為違停在槽化線上。（記者廖雪茹攝）

2025/06/26 22:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO（簡稱焚化爐）的大型工程車，去年就被檢舉違規占停車道路邊、槽化線、人行及自行車專用道上，更曾因而衍生車禍，經勸導，今年4月再被審計室抽查到違停；而新豐鄉清潔車也曾被發現便宜行事逆向行駛自行車道，民眾直批根本罔顧生命！對此，縣府交通旅遊處已邀集相關單位預計7月1日現勘研議改善。

縣府環保局回應，將促請焚化爐民間機構翰陽公司加強管理施工單位，避免違規影響附近交通安全；焚化爐去年12月點火啟用試運轉，現正進行外圍綠美化工程，因區內缺乏停車空間，坦言施工廠商曾收到違停罰單。新豐鄉公所則強調，將對清潔隊員加強宣導。

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竹北市民抱怨，焚化爐的砂石車等大型工程車，多次違規占停在廠區前方與鳳鼻尾隧道旁的台15線路邊、槽化線、人行道及自行車道上，不但妨礙通行，並威脅人車安全，日前就曾發生台15線車輛和占停工程車碰撞的車禍。

尚義里長曾福說，焚化爐附近尚有住家，而隧道旁的人行及自行車道，常有民眾慢跑、騎自行車，工程車違規占停，真的很危險！此外，他也接獲里民抱怨，新豐鄉清潔隊的車輛自焚化爐離開後，未順向繞到隧道北端進入掩埋場，卻逕行駛進人行及自行車道，抄捷徑進場停車，險象環生。

交旅處去年接獲民怨後，12月曾辦理會勘，請焚化爐廠商做好廠內車輛控管，並協助驅離路邊占停的車輛，以維用路人安全。但新竹縣審計室今年4月中派員抽查，仍發現有車道遭占用，衍生與對向車輛衝撞風險。

交旅處副處長張淇銘說，為維護車友安全並串連車道，取得公路局同意，利用鳳鼻尾隧道旁的台15線路肩，設置濱海行人及自行車專用道，寬約2米半，設有標誌、標線，也在隧道北端設置護欄防杜汽車進入。但工程車從隧道南端逆向行駛及占停，初步擬增劃紅線禁止停車及設置防撞軟管。

竹北市民抱怨，新豐鄉清潔車便宜行事，逆向行駛自行車專用道。（民眾提供）

新竹縣政府交旅處在濱海人行及自行車專用道於隧道北端設置護欄防杜汽車進入；但工程車從隧道南端逆向行駛及佔停。（記者廖雪茹攝）

竹北市民抱怨，新豐鄉清潔車便宜行事，逆向行駛自行車專用道。（民眾提供）

竹北市民抱怨，新豐鄉清潔車便宜行事，逆向行駛自行車專用道。（民眾提供）

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